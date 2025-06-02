شركة طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى دمشق في 16 تموز/يوليو

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أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق ابتداء من 16 تموز/يوليو، بعد أن كانت علّقت عملياتها إلى العاصمة السورية في العام 2012، بحسب بيان للشركة الإثنين.

وأوضحت أن القرار يأتي عقب تقييم شامل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات.

وقالت الشركة إنها ستشغّل ثلاث رحلات أسبوعية في مرحلة أولى، أيام الإثنين والأربعاء والأحد، مع خطط لرفع العدد إلى أربع أسبوعيا بدءا من الثاني من آب/أغسطس، بإضافة رحلة يوم السبت. وستوسع الناقلة خدماتها إلى دمشق إلى رحلة كلّ يوم اعتبارا من 26 تشرين الأول/أكتوبر.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قوله إن هذا الربط المباشر “يُعد جسرا حيويا يربط أبناء الجالية السورية في الأميركيتين وأوروبا ودول الخليج بوطنهم”.

وأشار البيان إلى أن الإمارات تستضيف أكثر من 350 ألف مواطن سوري.

وأضاف أن استئناف الرحلات “خطوة استراتيجية تدعم مرحلة التعافي وإعادة البناء في سوريا”، عبر توفير مزيد من خيارات السفر والربط الجوي، وهو “ركيزة أساسية لتحفيز الحركة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وفتح قنوات جديدة للتجارة والوصول إلى الأسواق العالمية”.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسوريا 680 مليون دولار في 2024، بنمو قدره 23 بالمئة عن العام السابق، بحسب بيان الشركة الذي أوضح أن هذه الرحلات الجديدة من المتوقع أن تسهم في تحفيز العلاقات التجارية الحيوية بين البلدين.

م ل/رض