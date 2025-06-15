شركة مصافي النفط الإسرائيلية: تضرر خطوط أنابيب وخطوط نقل في حيفا جراء هجمات إيرانية

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القاهرة (رويترز) – ذكرت شركة مصافي النفط المحدودة الإسرائيلية في إفصاح تنظيمي لبورصة تل أبيب أن خطوط أنابيب وخطوط نقل تابعة لها في حيفا تضررت جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وقالت الشركة إن الهجمات لم تسفر عن سقوط مصابين أو قتلى في المواقع المتضررة، وإن مرافق التكرير لا تزال تعمل ولكن تم إغلاق بعض عمليات المصب.

وأضافت الشركة أنها تدرس تأثير الأضرار على العمليات وعلى نتائجها المالية.