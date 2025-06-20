شركة ميرسك تعلق رحلات سفنها إلى ميناء حيفا بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة ميرسك الدنماركية، ثاني أكبر شركة شحن بحري في العالم، الجمعة تعليق جميع رحلات سفنها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي بسبب الحرب بين إيران والدولة العبرية.

وقالت الشركة في بيان إنه “في سياق النزاع الجاري بين إسرائيل وإيران، وخاصة في ما يتعلق بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتوقف في الموانئ الإسرائيلية والعواقب المترتبة على ذلك على سلامة أطقم سفننا، فقد اتخذنا قرارا بتعليق عمليات توقف السفن التي تشغّلها ميرسك في ميناء حيفا بشكل مؤقت”.

وأكّدت الشركة أن “ما من اضطرابات إضافية” ستطال عملياتها في المنطقة.

وما زالت “ميرسك” توجّه سفنها إلى ميناء أشدود في جنوب إسرائيل.

وفي 13 حزيران/يونيو باشرت إسرائيل حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف “نقطة اللاعودة”، فيما ترد إيران بإطلاق دفعات صواريخ على الدولة العبرية.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا على الأقل في إيران منذ بداية الحرب، وفق حصيلة رسمية. وفي إسرائيل، أسفرت الضربات الإيرانية عن مقتل 25 شخصا، وفقا للحكومة.

كبو/ح س-م ن/غد