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صحيفة: من المرجح أن تهاجم إسرائيل إيران بحلول منتصف العام

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(رويترز) – ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن عدة تقارير استخباراتية أن أجهزة المخابرات الأمريكية حذرت من أن إسرائيل من المرجح أن تشن هجوما على البرنامج النووي الإيراني بحلول منتصف العام.

وقالت الصحيفة إن مثل هذا الهجوم من شأنه تعطيل البرنامج النووي الإيراني لأسابيع أو أشهر مع تصعيد التوتر في المنطقة والمخاطرة باندلاع صراع أوسع نطاقا، وذلك بحسب تقارير مخابرات متعددة صدرت في نهاية إدارة جو بايدن وبداية إدارة دونالد ترامب.

ولم يتسن لرويترز تأكيد التقرير بعد. وأحجم البيت الأبيض عن التعليق. وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية ووكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة استخبارات الدفاع ومكتب مدير المخابرات الوطنية رفضوا التعليق.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز للصحيفة إن ترامب “لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

وأضاف هيوز لواشنطن بوست “في حين يفضل التفاوض على حل لقضايا الولايات المتحدة طويلة الأمد مع النظام الإيراني سلميا، فإنه لن ينتظر إلى أجل غير مسمى إذا لم تكن إيران مستعدة لهذا، وفي وقت قريب”.

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