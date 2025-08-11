The Swiss voice in the world since 1935
صندوق السيادة النروجي يعلن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلن صندوق الثروة السيادية النروجي، الأكبر في العالم، الاثنين بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة. 

وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النروج الذي يدير الصندوق “اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة”.

تبلغ قيمة صندوق الثروة النروجي، المعروف أيضا باسم صندوق النفط نظرا لإيراداته الهائلة من صادرات الطاقة، نحو 1,9 تريليون دولار، باستثمارات تمتد حول العالم. 

في الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة أفتنبوستن النروجية أن الصندوق استثمر في شركة بيت شيمش القابضة للمحركات الإسرائيلية التي تُصنّع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية. 

وأكد تانغن لاحقا هذه التقارير، وقال إن الصندوق زاد حصته بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة. 

ودفعت هذه المعلومات رئيس الوزراء يوناس غار ستور إلى أن يطلب من وزير المال ينس ستولتنبرغ أجراء مراجعة. 

أفاد الصندوق بأنه يمتلك استثمارات في 61 شركة إسرائيلية بنهاية الأشهر الستة الأولى من هذا العام، 11 منها لم تكن مُدرجة في “مؤشر الأسهم القياسي” الخاص به والذي تُحدده وزارة المال ويُستخدم لقياس أداء صندوق الثروة. 

وقال الصندوق في بيان أنه قرر الأسبوع الماضي “بيع جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي في أقرب وقت ممكن”. وأضاف أنه “يولي اهتماما خاصا منذ فترة طويلة للشركات المرتبطة بالحرب والصراع”.

وتابع “منذ عام 2020، تواصلنا مع أكثر من 60 شركة لطرح هذه القضية. من بين هذه الحوارات، 39 تتعلق بالضفة الغربية وغزة”.

وقال إنه تم تكثيف مراقبة الشركات الإسرائيلية في خريف عام 2024، و”نتيجة لذلك، قمنا ببيع استثماراتنا في العديد من الشركات الإسرائيلية”.

جل/ص ك/ب ق

