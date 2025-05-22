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صندوق النقد يجري محادثات اقتصادية “مفيدة” مع الحكومة السورية

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أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق أجرى “مناقشات مفيدة” مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك للصحافيين إن الموظفين “يستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري”.

 وأضافت أن موظفي صندوق النقد أجروا “مناقشات مفيدة” مع الفريق الاقتصادي الجديد الذي تولى منصبه في آذار/مارس في محاولة لإعادة بناء “فهمه” للاقتصاد السوري.

وأجري آخر تقييم شامل لصندوق النقد الدولي لحالة الاقتصاد السوري في عام 2009 قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. 

وأكدت المتحدثة “ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية”.

وتابعت “نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الهادفة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا”.

وحذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء من أن سوريا قد تكون على شفا حرب أهلية “ذات أبعاد مدمرة” خلال أسابيع، داعيا إلى دعم القيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.

أتت تصريحات روبيو بعد هجمات أوقعت قتلى من الأقليتين العلوية والدرزية في سوريا حيث أطاحت فصائل مسلحة في كانون الأول/ديسمبر الرئيس السابق بشار الأسد.

دا/شي/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية