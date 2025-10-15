The Swiss voice in the world since 1935
طيران الإمارات تجدد شراكتها مع نادي “إيه سي ميلان”

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد شراكتها مع “إيه سي ميلان” الإيطالي لكرة القدم، بحسب ما أفادت الشركة في بيان الأربعاء.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تواصل طيران الإمارات شراكتها مع النادي الإيطالي كشريك رئيسي، والناقلة الجوية الرسمية، والشريك الرسمي لقمصان الفريق الأول للرجال.

وتتضمن الاتفاقية استمرار ظهور شعار طيران الإمارات المميز “Fly Better” على قمصان الفريق الأول للنادي في البطولات الكبرى، بما فيها الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وبطولات الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، والمباريات الودية الدولية. وسيتّسع نطاق الشراكة ليشمل قمصان فرق أكاديمية..

وستستفيد طيران الإمارات من مجموعة واسعة من الحقوق، تشمل عرض شعارها عبر الشاشات الإعلانية الرقمية في الملاعب ومراكز التدريب خلال المباريات المقامة على أرض النادي، ضمن أخرى.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

