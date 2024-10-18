مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

طيران الإمارات تنال لقب أفضل ناقلة جوية في العالم

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

حلّت شركة “طيران الإمارات” في صدارة قائمة أفضل الناقلات الجوية في العالم للعام 2024، وفقا لتصنيف صحيفة التلغراف البريطانية، والذي اعتمد على تحليل شمل 90 شركة طيران عالمية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الامارات “وام”.

وقالت الوكالة إنه “تم احتساب التصنيف والتقييمات التفصيلية بناء على أكثر من 30 معيارا تشمل دقة مواعيد الرحلات، ووزن الأمتعة المجاني المسموح به، وشبكة الوجهات، وجودة المطار الرئيسي، وعمر الأسطول، وتميّز برنامج مكافآت الولاء، والوجبات على متن الطائرة”.

وأضافت أنه “تم احتساب النتائج بناء على بيانات أكثر من 18 جائزة دولية مستقلة، واستطلاعات لآراء القراء، وبيانات مواقع التصنيف، ومراجعات الخبراء”. 

أم/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
227 إعجاب
159 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
73 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية