طيران الإمارات تنال لقب أفضل ناقلة جوية في العالم

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حلّت شركة “طيران الإمارات” في صدارة قائمة أفضل الناقلات الجوية في العالم للعام 2024، وفقا لتصنيف صحيفة التلغراف البريطانية، والذي اعتمد على تحليل شمل 90 شركة طيران عالمية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الامارات “وام”.

وقالت الوكالة إنه “تم احتساب التصنيف والتقييمات التفصيلية بناء على أكثر من 30 معيارا تشمل دقة مواعيد الرحلات، ووزن الأمتعة المجاني المسموح به، وشبكة الوجهات، وجودة المطار الرئيسي، وعمر الأسطول، وتميّز برنامج مكافآت الولاء، والوجبات على متن الطائرة”.

وأضافت أنه “تم احتساب النتائج بناء على بيانات أكثر من 18 جائزة دولية مستقلة، واستطلاعات لآراء القراء، وبيانات مواقع التصنيف، ومراجعات الخبراء”.

أم/