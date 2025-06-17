طيران العال تتوقع بدء تسيير رحلات لإعادة العالقين في الخارج إلى إسرائيل يوم الأربعاء

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(رويترز) – ذكرت شركة طيران العال الإسرائيلية يوم الثلاثاء أنها حصلت على إذن من الحكومة لبدء تسيير رحلات لإعادة العالقين في الخارج منذ بداية الصراع مع إيران، في إشارة إلى من ألغيت رحلاتهم إلى إسرائيل عند إغلاق مجالها الجوي.

وقالت الشركة إنها تتوقع تسيير رحلات إلى إسرائيل يوم الأربعاء من لارنكا وأثينا وروما وميلانو وباريس.

وأضافت أنه لم يتم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى دول أخرى حتى الآن منذ تعليق الرحلات الجوية.