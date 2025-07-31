عائدات الرسوم الجمركية الأميركية في النصف الأول تتجاوز إجمالي 2024

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كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية بأن عائدات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية تجاوزت في الأشهر الستة الأولى من 2025 إجمالي عائدات العام 2024.

وجاء في آخر بيانات شهرية نُشرت الأربعاء وجمعتها فرانس برس بأن عائدات الرسوم الجمركية حتى نهاية حزيران/يونيو تجاوزت 87 مليار دولار، مقارنة مع مبلغ قدره 79 مليار دولار جُمع خلال العام 2024 بأكمله.

وتظهر البيانات زيادة كبيرة في العائدات منذ نيسان/أبريل 2025، عندما أطلق الرئيس دونالد ترامب حربه التجارية واسعة النطاق.

وتم تسجيل ارتفاع قياسي للإيرادات سابقا في عام 2022 عندما بلغت 98 مليار دولار، بحسب حسابات قامت بها وكالة فرانس برس.

بلغت الإيرادات الجمركية الصافية في حزيران/يونيو 26,6 مليار دولار، وهو ما يناهز أربعة أضعاف الإيرادات في كانون الثاني/يناير ويتجاوز إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى من العام والذي بلغ 22,8 مليار دولار.

وقد ترتفع الإيرادات بشكل أكبر مع الزيادة المخطط لها في بعض الرسوم الجمركية والتي دافع عنها ترامب الخميس، معتبرا أن سياسته التجارية ستجعل الولايات المتحدة “عظيمة وغنية مجددا”.

تستخدم الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية وسيلة للضغط الاقتصادي والسياسي ضد العديد من الشركاء التجاريين، ولا سيما كندا والبرازيل والهند.

واعتبارا من الأول من آب/أغسطس، من المقرر تطبيق عدد من الرسوم الإضافية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وبعضها رسوم باهظة للغاية على قطاعات معيّنة، مثل الرسوم البالغة 50% المخطط لها على النحاس.

وأكد وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك أن “كل شيء سيُنجز بحلول الجمعة… الأول من آب/أغسطس هو تاريخ تطبيق هذه الرسوم، ولن تُطرح (المسألة) للنقاش بعد ذلك”.

وبالنسبة لنحو 80 دولة، منها الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن ترتفع الرسوم الجمركية المطبقة على منتجاتها اعتبارا من الجمعة إلى ما بين 11% و50%، اعتمادا على منشأ المنتجات.

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