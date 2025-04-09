عائلات أمريكية تتهم رجل أعمال أمريكيا من أصل فلسطيني بتسهيل هجمات حماس

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من ديفيد برونستروم

واشنطن (رويترز) – رفعت عائلات أمريكية لقتلى سقطوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل دعوى قضائية يوم الاثنين على رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي البارز بشار المصري متهمة إياه بتقديم المساعدة في تشييد البنية التحتية التي سمحت لمسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتنفيذ هجماتهم عبر الحدود.

ويُعتقد أن هذه الدعوى، المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، هي أول قضية يُتهم فيها مواطن أمريكي بتقديم دعم كبير للهجمات التي أشعلت صراعا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وقلبت المنطقة رأسا على عقب.

ووصف مكتب المصري الدعوى القضائية بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

وجاء في بيان الإعلان عن الدعوى القضائية أن عقارات يملكها المصري ويطورها ويسيطر عليها، بما في ذلك فندقان فاخران والمنطقة الصناعية الرائدة في غزة، “كانت تخفي أنفاقا تحتها، وكانت بها مداخل لأنفاق يمكن الوصول إليها من داخل العقارات، استخدمتها حماس قبل العمليات الإرهابية في السابع من أكتوبر وخلالها وبعدها”.

وأضاف البيان “سهّل المدعى عليهم بناء تلك الأنفاق وإخفاءها، بل وبنوا ألواحا شمسية فوق الأرض استخدموها بعد ذلك لتزويد حماس بالكهرباء للأنفاق”.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول أدت إلى مقتل نحو 1200 شخص، من بينهم أكثر من 40 أمريكيا. وفي أعقاب هذه الهجمات، شنت إسرائيل حملة على قطاع غزة تشير سلطاته الصحية إلى أنها قتلت أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.

ورُفعت الدعوى القضائية، التي تستهدف المصري وشركاته، نيابة عن ما يقرب من 200 مدع أمريكي، بمن فيهم ناجون وأقارب قتلى.

وقال لي ولوسكي، من مكتب المحاماة “ويلكي فار اند جالاجر”، وهو مكتب المحاماة الرئيسي الذي يمثل المدعين، في بيان “هدفنا هو فضح من ساعدوا حماس وشجعوها، والسعي لمحاسبة الأفراد والشركات ممن أظهروا صورة مشروعة ومعتدلة أمام العالم الغربي، لكنهم كانوا يساعدون حماس عن علم ودراية”.

وأضاف البيان أن شركة (جي.آي.إي) تأسست في الأصل بمساعدة تمويلية من دافعي الضرائب الأمريكيين عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

ومضى البيان قائلا إنه “نتيجة لخداع المدعى عليهم”، بُنيت شبكة أنفاق حماس بمساعدة مشاريع البنية التحتية والطاقة التي مولتها مؤسسات دولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ونفى بيان صادر عن مكتب المصري الاتهامات الموجهة إليه وإلى شركاته، وقال إنه سيسعى للطعن عليها في المحكمة. وذكر أن المصري شارك في العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية، وأنه “يعارض العنف بجميع أشكاله معارضة تامة”.

وأضاف البيان “لم يسبق له ولا لتلك الكيانات الدخول في أي نشاط غير قانوني، أو تقديم دعم للعنف والأعمال المسلحة”.

وقبل الحرب، كان تنفيذ أي مشاريع كبيرة في غزة يتطلب موافقة ضمنية من سلطات حماس ومستوى من التعاون معها. وأنشأت الحركة شبكة أنفاقها الواسعة عبر كل القطاع تقريبا.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست في 10 مارس آذار عن مصادر دبلوماسية لم تذكر أسماءها القول إن المصري عمل مستشارا مقربا لآدم بولر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإنه سافر على متن طائرة بولر الخاصة خلال جولاته المكوكية في المنطقة.

ووصفت الصحيفة المصري بأنه “رجل أعمال مخضرم” و”يتشارك نهجا تجاريا مع ترامب، مما يجعله مناسبا تماما للرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية للمنطقة”.

ولم ترد وزارة الخارجية ولا البيت الأبيض بعد على طلبات التعليق عند سؤالهما عن تقرير الصحيفة.

وفي مقابلة مع رويترز في أكتوبر تشرين الأول 2020، أبدى المصري تأييده لعلاقات بين دول الخليج العربية مع إسرائيل، وهو ما كان يندد به القادة الفلسطينيون، قائلا إنها قد تكون فرصة لممارسة ضغوط جديدة لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وفي تصريحاته لرويترز عام 2020 عندما كان يبلغ من العمر 59 عاما، قال المصري إنه يجب على الفلسطينيين ألا يفقدوا الأمل. وأضاف “أعداؤنا يريدون منا أن نفقد الأمل. إذا فقدنا الأمل، فسيكونون قد حققوا ما يريدونه تماما، ولن تكون هناك فلسطين ولا شعب فلسطيني”.