عبدالله بن زايد ورئيس الإكوادور يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في أبوظبي، مع رئيس جمهورية الإكوادور دانيال نوبوا، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الخميس أنّ الشيخ عبدالله أكّد “تطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ علاقات تعاون متطورة ومزدهرة مع جمهورية الإكوادور، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين”.

كذلك، أكد حرص دولة الإمارات على “تعزيز شراكتها مع دول أميركا اللاتينية الصديقة، واستثمار كافة الفرص المتاحة لدعم التطلعات المشتركة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.

وتعد زيارة نوبوا لأبو ظبي الأولى لرئيس إكوادوري للإمارات.

هت