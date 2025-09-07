عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل تضامنا مع الفلسطينيين

afp_tickers

3دقائق

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في العاصمة البلجيكية الأحد للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين، وفي حين قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 70 ألفا، أشار المنظمون إلى مشاركة 120 ألفا في التحرّك.

وطالب المشاركون الذين حملوا بطاقات حمراء ولافتات تطالب بـ”وقف الإبادة الجماعية” في غزة، باتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقال عصمت غوموسبوغا (60 عاما) لوكالة فرانس برس “حلم الناس بسقوط جدار برلين. أما أنا فأحلم بدولة فلسطينية للفلسطينيين حتى يتمكنوا من العيش مثل أي شعب آخر”.

وقال صامويل توبي البالغ 27 عاما إن “بروكسل، وخاصة بالنسبة لأوروبا، تعد مركزا حيويا في السياسة الدولية. لذلك، من المهم جدا أن يتظاهر جميع الطلاب والناس من مختلف الأعمار في هذه المدينة”.

وقال غريغوري موزيه، وهو المتحدث باسم جمعية بلجيكية فلسطينية، لوكالة فرانس برس “في مواجهة الإبادة الجماعية المستمرة، فإن الإجراءات (التي اتخذت حتى الآن) لم ترتق إلى المستوى المنتظر”.

من جانبه، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة إن الاتحاد الأوروبي “لم يكن على قدر مسؤولياته” في مواجهة الحرب في غزة، معتبرا أن مصداقيته في السياسة الخارجية “بصدد الانهيار”.

وأشار الوزير إلى انقسامات بين الدول الأعضاء السبع والعشرين التي لم تتمكن منذ أشهر من التوافق على فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب المدمرة التي تشنّها منذ نحو عامين في غزة، ردا على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد أعلنت الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة في نهاية آب/أغسطس، في ظل تقييد إسرائيل المتواصل للمساعدات الإنسانية لسكان غزة.

إزاء هذا الوضع، قررت بلجيكا مؤخرا فرض سلسلة من العقوبات (الاقتصادية والقنصلية وغيرها) على إسرائيل ووزيرين يمينيين متطرفين في حكومة بنيامين نتانياهو، وتعهدت الانضمام إلى دول من بينها فرنسا ستعترف بدولة فلسطين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

ستر-كفو/ح س/ود