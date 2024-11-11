عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على غزة ولبنان

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شنت إسرائيل الأحد غارات دامية على قطاع غزة ولبنان أوقعت عشرات القتلى بينهم أطفال، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية ولبنانية.

ويسعى الجيش الإسرائيلي إلى إضعاف حماس وحزب الله في الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلّف 1206 قتلى معظمهم مدنيون حسب بيانات رسمية إسرائيلية.

وخلّفت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة 43603 قتلى على الأقل غالبيتهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة التي تديرها حماس، وسبّبت كارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني.

فتح حزب الله جبهة “إسناد” لغزة وحماس ضد إسرائيل في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحوّلت حربا مفتوحة في 23 أيلول/سبتمبر مع حملة قصف إسرائيلية مكثفة استهدفت بشكل رئيسي معاقل الحزب اللبناني.

والأحد، أفاد الدفاع المدني في غزة بسقوط “25 شهيدا” بينهم 13 طفلا، وإصابة أكثر من 30 شخصا، جراء ضربة استهدفت منزلا في جباليا بشمال القطاع.

وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أن المبنى دمر بالكامل وتحوّل كومة من الحجارة.

وقال عبد الله النجار لفرانس برس من مكان الغارة “صباحا، وقع عند الساعة السادسة انفجار ضخم جدا. عندما وصلنا إلى هنا كانت كل الجثث أشلاء (…) نريد أمنا وسلاما”.

– “تخفيف المخاطر” –

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقعا في جباليا “حيث كان إرهابيون ينشطون”، في إشارة إلى حماس التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”. وقال متحدث عسكري “قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من مخاطر إصابة المدنيين”.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل في غارة أخرى طالت منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، حسب الدفاع المدني الفلسطيني.

يشنّ الجيش منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي هجوما جويا وبريا في شمال غزة، خصوصا في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، قائلا إن الغرض منه منع مقاتلي حماس من إعادة تشكيل صفوفهم.

عبر القضاء على قياداتها في الأشهر الأخيرة، وجهت إسرائيل ضربات قوية لحماس التي سيطرت على السلطة في غزة عام 2007 بعد عامين من انسحاب إسرائيل من القطاع الذي احتلته 38 عاما.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد إن “جزءا كبيرا من أكثر من مليوني شخص يعاني سوء تغذية حادا ويعيش في ظروف لا توصف”.

منذ بداية الحرب، تحاصر إسرائيل سكان غزة الذين يناهز عددهم 2,4 مليون نسمة، معظمهم نزحوا ويعيشون في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بالكارثية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تشرين الأول/أكتوبر إن القطاع الفلسطيني المهدد بالمجاعة صار “جحيما على الأرض” لمليون طفل يعيشون فيه.

ويتواصل احتجاز 97 رهينة في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش موتهم، من إجمالي 251 شخصا خطِفوا خلال هجوم حماس على إسرائيل.

أفرج عن عشرات الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل خلال هدنة استمرت أسبوعا في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

لكن المفاوضات تعطلت مذّاك، وعلّقت قطر السبت الوساطة التي كانت تؤدّيها مع الولايات المتحدة ومصر، وذلك إلى حين “توافر الجدّية اللازمة” في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وفق ما أعلنت الخارجية القطرية.

– ضربات دامية على لبنان وسوريا –

في لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته على جنوب البلاد وشرقه حيث يمتلك حزب الله وجودا واسعا.

في شرق البلاد، قُتل ما لا يقل عن 12 شخصا في غارات على بعلبك وثلاثة آخرون في بلدة القصر، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد. وفي جنوب البلاد قُتل ثلاثة مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في ضربة إسرائيلية على مركزهم في بلدة عدلون الساحلية.

كذلك، قصف الجيش الإسرائيلي بلدة علمات الشيعية الواقعة في منطقة جبيل ذات الغالبية المسيحية بشمال بيروت، ما أدى إلى مقتل 23 شخصا بينهم سبعة أطفال، حسب وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم رفع “أشلاء من المكان يتم التدقيق في هوية أصحابها ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء”.

في موقع الغارة في علمات، أظهرت صور لفرانس برس عناصر إسعاف يبحثون بين أنقاض المنزل المستهدف الذي سويّ أرضا، فيما عملت جرافة كبيرة على رفع الركام.

إضافة إلى الغارات الجوية اليومية، تشن القوات الإسرائيلية هجوما بريا منذ 30 أيلول/سبتمبر على القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان.

وتقول إسرائيل إنها تريد تحييد حزب الله في المناطق الحدودية للسماح بعودة نحو 60 ألفا من سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا للنزوح من منازلهم جراء تبادل إطلاق النار مع حزب الله.

كذلك، أعلنت إسرائيل للمرة الأولى مسؤوليتها عن تفجيرات أجهزة اتصال مفخخة كان يحملها عناصر في حزب الله في 17 و18 أيلول/سبتمبر، ما أدى بحسب السلطات اللبنانية إلى مقتل نحو أربعين شخصا وإصابة ما يقرب من 3000 آخرين. وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بأنه أعطى الضوء الأخضر للعملية.

ومساء الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرتين آتيتين من جهة الشرق. وفي الأسابيع الأخيرة أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران مسؤوليتها عن شن هجمات عدة بمسيّرات على إسرائيل.

في دمشق، قتل تسعة أشخاص الأحد بينهم قيادي في حزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب الواقعة جنوب العاصمة السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مضيفا أن المبنى المستهدف يقطنه عناصر من حزب الله اللبناني.

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد إلى فرض حظر على تزويد إسرائيل بالأسلحة وطردها من الأمم المتحدة، وذلك عقب الغارة على سوريا.

وبدأ قادة الدول العربية والإسلامية يصلون إلى السعودية استعدادا لقمّة تعقد الإثنين لمناقشة الحرب في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

بور/شي-ح س-غ ر/سام-جص