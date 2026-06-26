عطل فني تسبب بإطلاق تحذير من “تهديد صاروخي محتمل” في الإمارات

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أعلنت السلطات الإماراتية الجمعة أن “عطلا فنيا طارئا” تسبب بإرسال تحذير للسكان عبر الهواتف النقالة من “تهديد صاروخي محتمل” رُفع خلال دقائق.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث “تم التعامل مع عطل فني طارئ في نظام الانذار المبكر كان قد وقع مساء اليوم الجمعة نتج عنه إرسال رسائل إنذار غير صحيحة”.

وأضافت في بيان أن الفرق المختصة بدأت “إجراءات المعالجة فور رصد العطل”، مقدمة اعتذارها عن “هذا العطل الفني غير المقصود”.

وكان المقيمون في الإمارات تلقوا عبر هواتفهم رسالة من وزارة الداخلية جاء فيها “نظرا للأوضاع الراهنة تهديد صاروخي محتمل، يرجى الاحتماء فورا في مبنى آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة وانتظر التعليمات الرسمية”.

وبعد بضع دقائق، وصلت للمستخدمين رسالة جاء فيها “شكرا لتعاونكم، ونطمئنكم بأن الوضع آمن حاليا، ويمكنكم استئناف أنشطتكم المعتادة مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر”.

وفي وقت لاحق، أرسلت وزارة الداخلية رسالة جاء فيها “يرجى تجاهل الانذار السابق”، في ما قد يؤشر الى احتمال أن التحذير كان إنذارا خاطئا.

واعتمد أسلوب التحذير هذا خلال الحرب في الشرق الأوسط، حين تعرضت البلاد لسلسلة من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الأشهر الماضية، في إطار ردّ طهران على الهجمات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت عليها في 28 شباط/فبراير.

آية/كام/ب ق