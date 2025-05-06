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عمان تؤكد التوسط في اتفاق وقف إطلاق نار بين الحوثيين وأمريكا

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القاهرة (رويترز) – قالت سلطنة عمان إنها توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين في اليمن والولايات المتحدة، مما يمثل تحولا كبيرا في سياسة الجماعة المتحالفة مع إيران منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت السلطنة في بيان “بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد؛ فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين”.

وأضافت “وفي المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي”.

ولم يتطرق البيان إلى هجمات الحوثيين على إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين، قائلا إن الحركة وافقت على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وبدأت الجماعة اليمنية مهاجمة ممرات الشحن بعد أن بدأت الحرب في غزة بالقول إنها تدعم الفلسطينيين.

وشن ترامب في مارس آذار أكبر عملية عسكرية تنفذها واشنطن في عهد إدارته على الحوثيين، والتي قتل خلالها مئات اليمنيين.

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