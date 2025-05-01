عمان تضع حجر الأساس لمشروع غاز طبيعي مسال مع “توتال إنرجيز”

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وضع حجر الأساس الخميس لمشروع “مرسى” لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال بولاية صحار في سلطنة عمان، في أكبر مشروع استثماري مشترك بين شركة “أوكيو” للاستكشاف والإنتاج المحلية ومجموعة “توتال إنرجيز”، وفق ما أعلن الطرفان.

وجاء في بيان صادر عن الشركتين الفرنسية والعمانية أن “إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المفترض أن يبدأ في الربع الأوّل من العام 2028 وهو سيخصّص في المقام الأوّل لتلبية سوق الوقود البحري (تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال) في منطقة الخليج”.

وقال المدير التنفيذي لـ”توتال إنرجيز” باتريك بوياني خلال مراسم وضع حجر الأساس إن “مرسى هو مشروع ابتكاري بالفعل. مشروع صغير مع مليون طنّ من الطاقة لكنه مزوّد بالكهرباء بالكامل. عندما نتكلّم عن نزع الكربون وعندما نتكلّم عن استخدام الطاقة الكهربائية، نجد الأمر واقعا ملموسا هنا”.

وأتى هذا الإعلان بعد سنة من القرار النهائي بالاستثمار في منشأة التسييل هذه التي تبلغ طاقتها مليون طنّ من الغاز الطبيعي المسال في السنة والواقعة في ولاية صحار في شمال سلطنة عمان.

و”مرسى” هو ثمرة مشروع مشترك بين “توتال إنرجيز” (80 %)، ثالث كبرى المجموعات في مجال الغاز الطبيعي المسال، و”أوكيو” للاستكشاف والإنتاج (20 %).

وأشار الشريكان في بيانهما إلى أن “مرسى الذي يتمتّع بموقع مثالي عند مدخل الخليج، اختير لإقامة أول منشأة لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط”.

وشدّدا على أن استخدام الغاز الطبيعي المسال للنقل البحري يسمح بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بحوالى 20 % بالمقارنة مع المازوت.

غير أن بعض الخبراء والمدافعين عن البيئة لا يحبّذون استخدام هذا النوع من الغاز. واعتبرت منظمة “النقل والبيئة” الأوروبية غير الحكومية أن الشركات “تتستّر على مشكلة ضخمة، ألا وهي تسرّبات الميثان”، وهو غاز رئيسي من غازات الدفيئة “للسفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال والمنشآت البرّية المرتبطة بالإنتاج والنقل والتخزين”.

وتؤكّد “توتال إنرجيز” و”أوكيو” من جهتهما أن مشروع “مرسى” يعمل بالكهرباء وهو موصول بمنشأة للطاقة الشمسية و”سيكون من مصانع الغاز الطبيعي المسال التي لها أدنى أثر للكربون في العالم”.

جمي-نيو/م ن/دص