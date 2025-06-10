عملة رقمية للتداولات بين المؤسسات المالية “مطلع 2026” (حاكم بنك فرنسا)

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أعلن حاكم مصرف فرنسا المركزي فرنسوا فيلروا دو غالو الثلاثاء عن إطلاق أولى التعاملات بين المؤسسات المالية بالعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية بدءا من مطلع العام المقبل.

وقال دو غالو في كلمة ألقاها خلال منتدى باريس المالي، وهي فعالية سنوية تُعقد في باريس، إن البنوك المركزية في منطقة اليورو “تعمل على توفير حل أولي للبنوك والأسواق المالية بحلول مطلع عام 2026”.

وأوضح أن هذه “الاحتياطيات المصرفية الرمزية” التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي لتحل محل عملة البنك المركزي الحالية، “ستشكل أصول تسوية آمنة وسائلة للجهات الفاعلة المالية”.

وتقوم هذه العملية على إصدار رمز رقمي، تكون قيمته مدعومة بأصول قائمة، بالاعتماد على تقنية “بلوكتشين”. يتيح ذلك خصوصا تبسيط المعاملات المالية وتسريعها بشكل كبير.

ويتزايد استخدام “العملات المستقرة” stablecoins، وهي أصول رمزية مدعومة بعملة، في الأسواق.

من المتوقع أن يتسارع نموها، وفقا لفيلروا دو غالو، إذ تُؤدي الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة للترويج لها إلى ظهور العديد من العملات الرقمية الخاصة المرتبطة بالدولار، والتي تزداد شعبيتها.

ومع ذلك، فإن “99% من رأس مال” هذه السوق مدعوم بالدولار، ما يُشكل “خطرا حقيقيا بإلغاء الطابع الأوروبي وخصخصة العملة”. ويُبرر ذلك تطوير عملة مستقرة عامة مدعومة باليورو، وفق حاكم البنك المركزي الفرنسي.

فكز/جك/غ ر