The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

عملة رقمية للتداولات بين المؤسسات المالية “مطلع 2026” (حاكم بنك فرنسا)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن حاكم مصرف فرنسا المركزي فرنسوا فيلروا دو غالو الثلاثاء عن إطلاق أولى التعاملات بين المؤسسات المالية بالعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية بدءا من مطلع العام المقبل.

وقال دو غالو في كلمة ألقاها خلال منتدى باريس المالي، وهي فعالية سنوية تُعقد في باريس، إن البنوك المركزية في منطقة اليورو “تعمل على توفير حل أولي للبنوك والأسواق المالية بحلول مطلع عام 2026”.

وأوضح أن هذه “الاحتياطيات المصرفية الرمزية” التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي لتحل محل عملة البنك المركزي الحالية، “ستشكل أصول تسوية آمنة وسائلة للجهات الفاعلة المالية”.

وتقوم هذه العملية على إصدار رمز رقمي، تكون قيمته مدعومة بأصول قائمة، بالاعتماد على تقنية “بلوكتشين”. يتيح ذلك خصوصا تبسيط المعاملات المالية وتسريعها بشكل كبير. 

ويتزايد استخدام “العملات المستقرة” stablecoins، وهي أصول رمزية مدعومة بعملة، في الأسواق.

من المتوقع أن يتسارع نموها، وفقا لفيلروا دو غالو، إذ تُؤدي الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة للترويج لها إلى ظهور العديد من العملات الرقمية الخاصة المرتبطة بالدولار، والتي تزداد شعبيتها.

ومع ذلك، فإن “99% من رأس مال” هذه السوق مدعوم بالدولار، ما يُشكل “خطرا حقيقيا بإلغاء الطابع الأوروبي وخصخصة العملة”. ويُبرر ذلك تطوير عملة مستقرة عامة مدعومة باليورو، وفق حاكم البنك المركزي الفرنسي.

فكز/جك/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
28 إعجاب
52 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
12 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية