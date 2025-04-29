عناصر الإطفاء يسيطرون على الحريق في ميناء الشهيد رجائي بإيران

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تمكّن عناصر الإطفاء الإثنين من السيطرة على الحريق الذي اجتاح أكبر ميناء تجاري في إيران منذ السبت إثر وقوع انفجار قويّ عزته السلطات إلى “الإهمال”، وفق ما أعلن مسؤولون إيرانيون.

وصباح الثلاثاء، أظهرت مشاهد مباشرة على التلفزيون دخانا كثيفا يتصاعد من حاويات مكدّسة في مرفأ الشهيد رجائي في جنوب إيران حيث أسفر الانفجار عن 70 قتيلا على الأقلّ ومئات الجرحى.

وقال مختار صلاح سحور المسؤول المحلي في الهلال الأحمر الإيراني مساء الإثنين في تصريحات للتلفزيون الرسمي “تمّت السيطرة على الحريق ولم يعد ينبغي سوى تنظيف المنطقة المتضرّرة”.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ حسين ظافري إن إخماد الحريق تماما سيستغرق “15 إلى 20 يوما”، حسبما نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية الثلاثاء. وشدد المسؤول على أنه “يجب فتح الحاويات واحدة تلو الأخرى وتفتيشها، ثم تبريدها بالكامل بالماء”.

وقع الانفجار الذي سمع دويّه على بعد عشرات الكيلومترات السبت في أحد أرصفة الميناء القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.

وقال محمد عاشوري محافظ هرمزكان (جنوب) حيث يقع المرفأ في تصريحات تلفزيونية مساء الإثنين إن “فرضية العمل التخريبي عارية عن الصحة”.

وأشارت مصلحة الجمارك في المرفأ إلى أن حريقا في مستودع لتخزين مواد كيميائية خطيرة قد يكون السبب وراء الحادثة.

وقال عاشوري إن “دخانا تصاعد في بادئ الأمر من الموقع قبل أن يتحوّل تدريجا إلى حريق … تسبّب في انفجار قويّ”.

وعزا وزير الداخلية إسكندر مؤمني مساء الإثنين الأمر إلى “حصول تقصير وخصوصا عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية وإهمال”.

وأعلنت السلطات الإيرانية الثلاثاء عن استئناف عمل مصلحة الجمارك في المرفأ حيث خلف الانفجار أضرارا مادية كبيرة ونشرت وسائل الإعلام الرسمية مشاهد لسيّارات متفحّمة.

سبر-ركه/م ن/ص ك