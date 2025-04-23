عودة ترامب الى البيت الأبيض أعطت دفعا للخط اليميني المتشدّد في إسرائيل

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أعطت عودة دونالد ترامب الى البيت الأبيض دفعا للخط اليميني المتشدّد في إسرائيل، فعاد الجيش الإسرائيلي ليوسّع سيطرته على على قطاع غزة، وعملياته في الضفة الغربية المحتلة، فيما يكرّر السياسيون مواقفهم المتشددة من الفلسطينيين.

وقال الرئيس الأميركي الثلاثاء بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “نحن على الخط ذاته في كل المسائل”.

ويقول مدير معهد “ميسغاف” الإسرائيلي للأمن الوطني والاستراتيجية الصهيونية آشر فريدمان إن التغيير الأكبر، بعد عودة ترامب، تجلّى في قطاع غزة حيث الحرب مستمرة منذ أكثر من 18 شهرا، منذ هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل،

ويضيف “تمّ فعليا رفع حظر الأسلحة” الذي فرضته عمليا إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. “هذا، إلى جانب الهدوء النسبي على الجبهة الشمالية (لبنان وسوريا)، ووجود وزير دفاع ورئيس هيئةأركان جديدَيْن… كلها عوامل تسمح لإسرائيل بالمضي قدما في تحقيق أهدافها العسكرية في غزة”.

ويقول فريدمان “إذا قرّرت إسرائيل وقف الحرب وعقد اتفاق لوقف النار مع حماس، فإنه سيدعمها… ولكنه أصغى أيضا إلى الرهائن المحرّرين الذين أخبروه الى أي حدّ عاملتهم حماس بالسوء. غريزته تدفعه الى التخلّص من حماس”.

بعد أيام قليلة من تولّيه منصبه، اقترح ترامب نقل 2,4 مليون فلسطيني من غزة إلى الأردن ومصر وتحويل قطاع غزة الى “ريفييرا الشرق الأوسط”، ما اثار تنديدا دوليا.

وعلى الرغم من أنه بدا وكأنه تراجع عن ذلك التصريح، لكن اقتراحه هذا أطلق يد وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل لمواصلة الدعوات لتنفيذ هذا المخطط.

– ضمّ الضفة الغربية؟ –

من جهة أخرى، يبقى دونالد ترامب صامتا إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تصاعدت منذ بداية الحرب في غزة.

ويرى محلّلون أن صمت ترامب بشأن الضفة الغربية شجّع الوزراء المتشددين الذين يحلمون علنا بضمّها إلى إسرائيل.

في آذار/مارس، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على بناء مشروع لطريق جديد بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم” من شأنه أن يفصل حركة المرور بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي خطوة وصفتها منظمة “السلام الآن” بأنها “فصل عنصري”.

بعدها، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموطريتش، بيانا مشتركا وصفا فيه البناء الفلسطيني في الضفة الغربية بأنه “تهديد استراتيجي للمستوطنات”.

وأشار سموطريتش إلى المنطقة باسمها التوراتي، قائلًا إنها كانت “سنة قياسية” لـ”هدم البناء العربي غير القانوني في يهودا والسامرة”. وأضاف أن الحكومة تعمل على توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة.

وتقول المحللة في منظمة “مجموعة الأزمات الدولية” ميراف زونستين لوكالة فرانس برس “منذ انتخاب ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر، بدأ يترامى إلى سمعنا المزيد والمزيد من الخطابات والشعارات حول ضمّ أراضي الضفة الغربية، وشهدنا المزيد من التحركات الميدانية بهذا الاتجاه”.

وتضيف “نهج ترامب الخاص والأشخاص الذين اختارهم حوله خلق مناخا سياسيا جعل سموطريتش (ووزير الدفاع يسرائيل) كاتس وآخرين في اليمين الإسرائيلي واثقين من أنهم يستطيعون المضي قدما في ضمّ الضفة الغربية”.

– تفويض كامل –

وتقول سانام فاكيل من معهد “تشاتام هاوس” إن سياسات ترامب في الشرق الأوسط “متناقضة”.

وتضيف “بينما قال الرئيس إنه يريد إنهاء الصراعات، لا توجد خطة واحدة جارية. أعتقد أن هناك ربما عدة أجندات متناقضة”.

وتتابع “لا يوجد انتقاد، ولا إدانة لأنشطة إسرائيل، وأعتقد أن ذلك يمنحها حرية التصرف وثقة في الاستمرار في أجندتها التوسعية”.

وفي ما يخص غزة، تقول فاكيل إن ترامب “يمنح نتانياهو والمتشددين من حوله رافعة لتحقيق الهدف”.

وتقول إسرائيل إنها تسيطر حاليا على 30 في المئة من أراضي غزة، بينما تشير حسابات وكالة فرانس برس استنادا إلى خرائط نشرها الجيش، الى أنها تسيطر على أكثر من 50 في المئة.

في المقابل، ترى فاكيل أن ترامب يتمايز الى حدّ ما عن الإسرائيليين في التعامل مع الملف الإيراني.

وبدأ مسؤولون أميركيون منذ أكثر من أسبوعين محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، وهو تغيير واضح عن سياسة نتانياهو التاريخية التي ترتكز على معالجة التهديد الإيراني بالوسائل العسكرية.

وترى فاكيل أن ترامب يريد أن يوضح “أن الاستراتيجية العسكرية لن تكون خياره الأول في معالجة أزمة إيران”، مضيفة أن هذا يثير قلقا عميقا لدى الإسرائيليين.

وقال نتانياهو السبت “أنا ملتزم بمنع إيران امتلاك السلاح النووي. لن أتنازل عن ذلك، لن أُفرّط فيه، ولن أتراجع عنه، ولا حتى بمقدار ميلليمتر واحد”.

راغ/لمى/رض