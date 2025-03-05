مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

فائزون بجائزة نوبل ونشطاء يطالبون بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

دعا فائزون بجائزة نوبل ونشطاء بارزون في مجال حقوق الإنسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق سراح الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، وفق لجنة حماية الصحافيين. 

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن خمسين شخصية، من بينهم الحائزان جائزة نوبل نرجس محمدي وأورهان باموك، وقعوا على الرسالة التي طالبوا فيها السيسي بإصدار “عفو” عن الكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان البالغ من العمر 43 عاما، والذي تنفذ والدته ليلى سويف إضرابا عن الطعام منذ 156 يوما. 

ومن بين الموقعين على العريضة أيضا الكاتبتان الهندية والتركية أرونداتي روي وإليف شافاك، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة مراسلون بلا حدود، ومنظمة القلم الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش. 

وورد في الرسالة “إن العفو الرئاسي لا يعني تحقيق العدالة فحسب، بل هو عمل إنساني ليتذكر التاريخ ليس المأساة، بل لم شمل العائلة: علاء حر، يحمل ابنه بين ذراعيه، وليلى سويف تنهي إضرابها وتجتمع بأسرتها التي تتوق إليها”.

بدأت ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عاما، إضرابا عن الطعام منذ أيلول/سبتمبر الماضي عندما كان من المقرر إطلاق سراح ابنها بعد قضاء خمس سنوات في السجن بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. 

وقالت عائلتها إنها ما زالت في المستشفى في لندن وهي تعاني من انخفاض حاد في ضغط الدم ومستويات السكر في الدم. 

تلقت عبد الفتاح جرعتين من الغلوكوز لإنقاذ حياتها منذ يوم الجمعة، عندما مارس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطا لإطلاق سراح ابنها خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السيسي. 

وقالت في بيان نشرته عائلتها الاثنين “لقد وافقت على تلقي جرعة إضافية من الغلوكوز لإعطاء بعض الوقت لتأمين إطلاق سراح علاء”. وعبرت عن “تفاؤل حذر” بعد تدخل ستارمر. 

في العام 2022، أعاد الرئيس السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي أطلقت سراح عدد من السجناء السياسيين البارزين، ومن بينهم محامي علاء عبد الفتاح، محمد الباقر.

 بها/ص ك/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية