فرنسا: سنقدم شكوى رسمية يوم الجمعة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية

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باريس (رويترز) – قال كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسيةإن باريس سترفع دعوى قضائية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية يوم الجمعة.

وسيسيل كولر وشريكها جاك باريس محتجزان منذ مايو أيار 2022.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني تسجيلا مصورا في وقت لاحق من ذلك العام، يظهران فيه وهما يعترفان على ما يبدو بالعمل لصالح أجهزة المخابرات الفرنسية، وهو ما نفته باريس نفيا قاطعا.

وتتهم فرنسا إيران باحتجاز كولر وباريس في ظروف أشبه بالتعذيب في سجن إيفين بطهران وعدم توفير الحماية القنصلية اللازمة لهما. وينفي المسؤولون الإيرانيون هذه التهم.