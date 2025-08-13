فريق الإطفاء الإماراتي يبدأ مهامه في مكافحة حرائق غابات ألبانيا

بدأ الفريق الإماراتي المختص في إخماد الحرائق مهمته في ألبانيا للمساهمة في إطفاء الحرائق، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان الفريق المختص وصل إلى ألبانيا الإثنين بالكوادر البشرية المؤهلة لمثل هذه العمليات وبطائرات ومعدات ومواد مكافحة الحرائق اللازمة.

وذكرت الوكالة أنّ الطائرات العمودية قامت بعدد من الطلعات فوق مناطق بيتريلا وغرامشي بالإضافة إلى مناطق الحرائق الأخرى، وشاركت بعملية الإطفاء الكوادر الاماراتية المدعومة بمعدات متطورة وحديثة رغم التحديات والظروف المناخية.

وأشاد عدد من المسؤولين الألبان المشاركين في العملية بدور دولة الإمارات في مكافحة الحرائق وسرعة استجابتها، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين والدور الإيجابي للفريق المشارك، على ما أفادت الوكالة.

