The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فريق الإطفاء الإماراتي يبدأ مهامه في مكافحة حرائق غابات ألبانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بدأ الفريق الإماراتي المختص في إخماد الحرائق مهمته في ألبانيا  للمساهمة في إطفاء الحرائق، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان الفريق المختص وصل إلى ألبانيا الإثنين بالكوادر البشرية المؤهلة لمثل هذه العمليات وبطائرات ومعدات ومواد مكافحة الحرائق اللازمة.

وذكرت الوكالة أنّ الطائرات العمودية قامت بعدد من الطلعات فوق مناطق بيتريلا وغرامشي بالإضافة إلى مناطق الحرائق الأخرى، وشاركت بعملية الإطفاء الكوادر الاماراتية المدعومة بمعدات متطورة وحديثة رغم التحديات والظروف المناخية.

وأشاد عدد من المسؤولين الألبان المشاركين في العملية بدور دولة الإمارات في مكافحة الحرائق وسرعة استجابتها، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين والدور الإيجابي للفريق المشارك، على ما أفادت الوكالة.

هت/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية