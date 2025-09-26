فشل مسعى روسيا والصين في الأمم المتحدة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران

من جون آيريش وباريسا حافظي

باريس (رويترز) – فشل مسعى روسي صيني لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران يوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة عضوا، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، مما فتح الباب أمام إعادة فرض العقوبات.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش) بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع قنبلة نووية.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وقال دبلوماسيون إن القرار لإرجاء العقوبات لستة أشهر لم يكن من المرجح اعتماده، وذلك بعدما لم تثمر محادثات في اللحظة الأخيرة بين إيران والترويكا الأوروبية عن كسر الجمود.

وصوتت تسع دول بالرفض، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.

وقالت باربرا وود مبعوثة بريطانيا إلى الأمم المتحدة بعد التصويت “لا يملك هذا المجلس الضمانات اللازمة بوجود مسار واضح نحو حل دبلوماسي سريع”.

وأضافت “استوفى المجلس الخطوات الضرورية لعملية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2231، وعليه، فإن عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف تخصيب إيران (لليورانيوم) سيعاد فرضها نهاية هذا الأسبوع”.

وعرضت القوى الأوروبية إرجاء إعادة فرض العقوبات لما يصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال للمحادثات بشأن اتفاق طويل المدى إذا سمحت إيران بدخول مفتشي الأمم المتحدة لمواقعها النووية، وعالجت المخاوف إزاء مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)