فصائل موالية لإيران نفذت ليلا هجومَين على منشآت دبلوماسية أميركية في العراق (السفارة)

نفذت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران ليل السبت الأحد هجومَين على منشآت دبلوماسية أميركية في العراق “في محاولة لاغتيال دبلوماسيين أميركيين”، حسبما قالت سفارة واشنطن في بغداد.

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير وامتدّت إلى العراق، تتبنى فصائل منضوية ضمن ما يُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، يوميا هجمات بمسيرات وصواريخ على قواعد “العدو” في العراق والمنطقة.

وتتمتّع الولايات المتحدة بنفوذ واسع في العراق، وتمثلها بعثة دبلوماسية ضخمة مؤلفة من سفارة في العاصمة بغداد وقنصلية في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال البلاد.

ومنذ بدء الحرب، تعرّضت مرارا السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء بوسط بغداد كما مركز الدعم الدبلوماسي الأميركي في مجمع مطار العاصمة، لهجمات بصواريخ أو مسيّرات، اعترضت الدفاعات الجوية معظمها.

كذلك تعترض يوميا الدفاعات الجوية مسيّرات في أجواء أربيل التي تنتشر في مطارها الدولي قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد في بيان الأحد “نفذت ميليشيات إرهابية عراقية موالية لإيران هجومَين شنيعَين آخرَين على منشآت دبلوماسية أميركية في العراق خلال الليلة الماضية، في محاولة لاغتيال دبلوماسيين أميركيين”.

وأضاف “في خضم هذه الهجمات الإرهابية المشينة على بعثتنا الدبلوماسية، حثثنا الحكومة العراقية مرارا وتكرارا على الالتزام الفوري بمسؤوليتها في وقف الهجمات على المنشآت الأميركية ومنع الميليشيات الإرهابية من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات”.

وأكّد “أننا لن نتردد في الدفاع عن أفرادنا ومنشآتنا إذا عجزت الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماتها”.

وفيما لم يحدّد المتحدث المنشآت التي استُهدفت ليل السبت الأحد، دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الأحد “الهجمات الشنيعة التي شنتها الميليشيات الإرهابية على القنصلية الأميركية العامة في أربيل وعلى المناطق المدنية”.

وجدد دعوته، في منشور على منصة إكس، “الحكومة الاتحادية في بغداد الى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وملموسة ضد هذه الجماعات المسلحة والميليشيات الخارجة عن القانون”.

وكانت سفارة واشنطن حذّرت الخميس من أن فصائل موالية لإيران قد تنفذ هجمات وشيكة في وسط بغداد، معتبرة أن “الحكومة العراقية لم تتمكن من منع الهجمات الإرهابية”، في حين تعهدت بغداد ببذل “أقصى الجهود” لتجنّب تصعيد إضافي على خلفية الحرب.

ولم ترصد وكالة فرانس برس أي هجوم استهدف السفارة الأميركية منذ 18 آذار/مارس. وفي اليوم التالي، أعلنت كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران وقف استهداف مشروطا للسفارة مدته خمسة أيام، تمّ تمديدها مرتين. وانقضت المهلة الأخيرة منتصف ليل الأربعاء الخميس.

