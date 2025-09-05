The Swiss voice in the world since 1935
فنلندا تنضم إلى إعلان بشأن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

هلسنكي (رويترز) – أعلنت فنلندا في بيان يوم الجمعة انضمامها إلى إعلان بشأن حل سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

والإعلان هو ثمرة لمؤتمر دولي عقد في الأمم المتحدة في يوليو تموز استضافته السعودية وفرنسا حول الصراع المستمر منذ عقود. وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر.

وقالت وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فالتونن في العاشر من الشهر الجاري “العملية التي تقودها فرنسا والسعودية هي أهم جهد دولي منذ سنوات لتهيئة الظروف لحل الدولتين”.

وتتمثل الخطوة الأولى التي حددها الإعلان في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

ودعت السعودية وفرنسا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم الإعلان الذي يحدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ونهائية” نحو تنفيذ حل الدولتين.

وعلى عكس دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا والنرويج، لم تعترف فنلندا بفلسطين كدولة. كما أن الحكومة الائتلافية الفنلندية منقسمة داخليا حول الاعتراف الرسمي.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

