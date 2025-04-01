فون دير لايين: لدى الأوروبيين “خطة قوية” للرد على رسوم ترامب الجمركية

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي وضع “خطة قوية” للرد على أي رسوم جمركية أميركية جديدة.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “إننا منفتحون على التفاوض … لكن لدينا خطة قوية للقيام بذلك إذا اقتضى الأمر”، في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية مشددة الأربعاء.

يترقب العالم بأسره قرار الرئيس الأميركي الذي يهدد بفرض رسوم جمركية “متبادلة” بشكل صارم على كافة المستويات.

وستقوم الولايات المتحدة، في حالة تم تطبيق هذا الإجراء، بفرض رسوم على جميع السلع المستوردة بنفس الطريقة التي تفرض بها الدولة المصدرة لها الرسوم على المنتجات الأميركية.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية “أسمع الأميركيين عندما يقولون إن آخرين استفادوا من الرسوم … أوافقهم الرأي. فنحن أيضا نعاني منها”.

واوضحت أن “الرسوم الجمركية المعممة ستؤدي إلى تفاقم الوضع، ولن تحسنه” مشيرة إلى أن “الرسوم الجمركية هي ضرائب سيقوم المواطنون بدفعها”.

وأشارت فون دير لايين من ستراسبورغ إلى أن أوروبا “ليست من بادر بهذه المواجهة” مع الولايات المتحدة، لكن أوروبا ستتخذ ردا “موحدا” على هذه التدابير الجديدة، بحسب المفوضة.

وأكدت أنها ناقشت مع القادة الأوروبيين “الخطوات التالية”.

كجك/دص-ريم