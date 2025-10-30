The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فيضانات فيتنام أدت إلى مصرع 10 أشخاص وغمرت 128 ألف منزل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم هذا الأسبوع بفعل الفيضانات التي شهدها وسط فيتنام وغمرت أكثر من 128 ألف منزل، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

ونجمت هذه الفيضانات عن أمطار ذات غزارة قياسية في المقاطعات الساحلية تعرّض لها وسط فيتنام منذ الأحد، إذ وصل منسوب الأمطار إلى 1,7 متر في 24 ساعة.

وأفادت وزارة البيئة في تقرير لها الخميس بأن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفُقد ثمانية آخرون.

وأضافت الوزارة أن الفيضانات غمرت أيضا أكثر من 128 ألف منزل في خمس مقاطعات في وسط فيتنام، إذ وصل منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار في بعض المناطق.

تمه/ب ح/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية