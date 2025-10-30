فيضانات فيتنام أدت إلى مصرع 10 أشخاص وغمرت 128 ألف منزل

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم هذا الأسبوع بفعل الفيضانات التي شهدها وسط فيتنام وغمرت أكثر من 128 ألف منزل، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

ونجمت هذه الفيضانات عن أمطار ذات غزارة قياسية في المقاطعات الساحلية تعرّض لها وسط فيتنام منذ الأحد، إذ وصل منسوب الأمطار إلى 1,7 متر في 24 ساعة.

وأفادت وزارة البيئة في تقرير لها الخميس بأن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفُقد ثمانية آخرون.

وأضافت الوزارة أن الفيضانات غمرت أيضا أكثر من 128 ألف منزل في خمس مقاطعات في وسط فيتنام، إذ وصل منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار في بعض المناطق.

