فيضانات في وسط الصين تودي بأربعة أشخاص

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أدت فيضانات في وسط الصين إلى سقوط أربعة قتلى وفقدان ثلاثة، على ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء في وقت تشهد البلاد ظواهر مناخية قصوى.

وهطلت أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة في شرق الصين وجنوبها فيما ضربت عدة موجات حرّ قسما كبيرا من شمالها ومن ضمنه العاصمة بكين.

ولا تزال الصين القارية ولا سيما وسط البلاد تعاني من مفاعيل الإعصار غايمي رغم تراجع قوته، بعدما تسبب بسقوط قتلى في الفيليبين وتايوان وخلّف أضرارا جسيمة.

وسجلت بلدة زيشينغ الواقعة على بعد حوالى 1500 كلم جنوب غرب بكين، مستوى قياسيا من الأمطار بلغ 645 ملم محليا، على ما أفادت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء.

وتم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص فيما لحقت أضرار بحوالى 900 منزل وأكثر من ألف طريق في المدينة الواقعة في محافظة هونان.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد من المنطقة تظهر فيها مساكن محاصرة بمياه موحلة على مسافة كيلومترات.

وفي الطرف الآخر من الصين، سقطت أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد، وخصوصا المناطقة المحاذية لكوريا الشمالية.

وأدى ارتفاع مستوى المياه في نهر يالو الفاصل بين البلدين إلى إجلاء حوالى 30 ألف شخص بصورة احترازية في مدينة داندونغ الواقعة في الجانب الصيني من الحدود، وفق وكالة الصين الجديدة.

سام/دص/نور