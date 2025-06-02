فيلم “ليلو أند ستيتش” يواصل تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

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واصل فيلم “ليلو أند ستيتش” Lilo & Stitch ، وهو صيغة جديدة لكن بالصور الحية من فيلم رسوم متحركة طرحته “ديزني” عام 2002، تصدُّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني، محققا 63 مليون دولار، وفق تقديرات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات “ديزني” وبدأ عرضه في صالات السينما في 23 أيار/مايو، إيرادات إجمالية بلغت 610 ملايين دولار في مختلف أنحاء العالم.

ويتناول “ليلو أند ستيتش” اللقاء بين ليلو، وهي طفلة يتيمة وحيدة من هاواي تبلغ ست سنوات، تؤدي دورها مايا كيالوها، وستيتش (الذي أُنشئ بتقنية ثلاثية الأبعاد)، وهو كائن فضائي مُدمِر يتنكر في هيئة كلب أزرق كثيف الوبر.

وحلّ ثانيا في الترتيب الجزء الأخير من سلسلة أفلام “ميشن: إمباسيبل” Mission: Impossible والذي يتولى بطولته توم كروز، مع عائدات بلغت حوالى 27 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.

وحقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات “باراماونت” إيرادات إضافية في الخارج بلغت 231 مليون دولار، وهو مبلغ من شأنه أن يساعد في تعويض ميزانية الإنتاج الضخمة، والتي قيل إنها وصلت إلى 400 مليون دولار.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم “كاراتيه كيد: ليدجندز” Karate Kid: Legends من إنتاج شركة “سوني” وبطولة جاكي شان، محققا 21 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرعب “فاينل ديستينيشن: بلودلاينز” Final Destination: Bloodlines إلى المركز الرابع محققا عائدات قدرها 10,8 ملايين دولار.

وجاء فيلم الرعب “برينغ هير باك” Bring Her Back في المركز الخامس محققا 7,1 ملايين دولار. وقال المحلل في شركة “فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش” ديفيد غروس “إنها انطلاقة قوية جدا لفيلم رعب لم يكلف إنتاجه سوى 4,5 ملايين دولار”.

وفي ما يأتي بقية الأفلام التي حققت إيرادات عالية:

6. “سينرز” (5,2 ملايين دولار)

7. “ثاندربولتس” (4,8 ملايين دولار)

8. “فرندشيب” (2,6 مليون دولار)

9. “ذي لاست روديو” (2,1 مليون دولار).

10. “جاي هوب هوب أون ذي ستايدج” (940 ألف دولار).

بور-سست-فلا/رك/غ ر