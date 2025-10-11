فيليبينيون أمضوا ليلهم في العراء بعد زلزالين قويين في جنوب البلاد

afp_tickers

3دقائق

تفقد الفيليبنيون السبت الدمار الناجم عن زلزالين كبيرين ضربا جنوب البلاد واعقبتهما مئات الهزات الاردتداتية خلال الليل.

وامضى العديد من سكان المناطق الساحلية في جزيرة مينداناو ليلتهم في العراء، خوفا من الهزات الارتدادية للزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,4 و6,7 درجات وضربا الساحل بفارق ساعات الجمعة.

وأعلنت السلطات الفيليبينية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

ووصف المسؤولون الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور والمدارس وغيرها من البنى التحتية العامة بأنها “طفيفة”، لكنهم لم يحددوا بعد عدد المساكن التي تضررت أو دُمرت وعدد المنكوبين.

وفي ماناي، إحدى مدن مينداناو ويبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، كان الناس يزيلون الأنقاض والزجاج المكسور من المنازل والمباني السبت.

وجاء هذا الدمار بعد أقل من أسبوعين من زلزال بقوة 6,9 درجات ضرب جزيرة سيبو بوسط الفيليبين، وأسفر عن مقتل 75 شخصا وتدمير حوالي 72 ألف منزل.

وصرح نائب مدير مكتب الدفاع المدني رافاييليتو أليخاندرو لوكالة فرانس برس، ردًا على سؤال حول الاحتياجات الرئيسية طويلة الأجل للناجين “على الأرجح، هناك حاجة إلى إصلاحات سكنية”.

وقال وزير الأشغال العامة فينس ديزون للصحافيين خلال زيارة لمستشفى ماناي الحكومي الذي لحقت به أضرار جسيمة “سنقدم كل ما في وسعنا للمقاطعة والبلديات المتضررة”.

وكان المرضى يرقدون على أسرّتهم في الخارج بانتظار العلاج بعد إخراجهم من المستشفى خشية أن تكون لحقت به أضرار هيكلية. وأضاف ديزون أنهم يدرسون إقامة مستشفيات ميدانية في خيام.

وأمضى بعض سكان ماناي ليلتهم في خيام، وتحت أغطية قماشية وداخل مركبات وعلى حصائر فُرشت في الحدائق أو على جانبي الطرق، بينما ضربت الهزات الارتدادية المنطقة البالغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة.

وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس أصحاب المتاجر القريبة وهم يزيلزون الزجاج المكسور ويعيدون البضائع إلى الرفوف.

وسجل مركز رصد الزلازل الفيليبيني أكثر من 800 هزة ارتدادية منذ أن ضرب الزلزال الأول مينداناو. وتوقع المركز أن تستمر هذه الهزات لأسابيع.

وتحدث الزلازل بوتيرة شبه يومية في الفيليبين الواقعة على ما يُعرف بـ”حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي الكثيف يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

وتسبب زلزال بلغت قوته 8,0 درجات قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة مينداناو عام 1976 في تسونامي أسفر عن مقتل او فقدان نحو 8,000 شخص، في كارثة طبيعية هي الأكثر فتكا في تاريخ الفيليبين.

بام/غد/ص ك