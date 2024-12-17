في زيارة نادرة لمصر.. رئيس إيران يحضر قمة منظمة الدول الثماني النامية

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دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الثلاثاء إن الرئيس مسعود بزشكيان سيشارك في قمة مجموعة الدول الثماني النامية الإسلامية التي ستعقد في مصر يوم الخميس.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى مصر منذ أكثر من عقد.

وستستضيف مصر قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي، التي تضم أيضا بنجلادش وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا.

وتوترت العلاقات بين مصر وإيران بشكل عام في العقود القليلة الماضية، لكن البلدين كثفا الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى منذ اندلاع أزمة غزة العام الماضي والتي حاولت مصر لعب دور الوسيط فيها.

وسافر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مصر في أكتوبر تشرين الأول لمناقشة قضايا إقليمية مع المسؤولين المصريين، كما سافر نظيره المصري بدر عبد العاطي إلى طهران في يوليو تموز لحضور حفل تنصيب بزشكيان.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون “لدينا قمة مهمة… (للمجموعة) المعروفة باسم دي-8 في مصر، وسيشارك وزير الخارجية في المؤتمر الوزاري ثم ستعقد القمة بمشاركة الرئيس”.

وأضاف بقائي أن إيران ستناقش الشؤون الإقليمية والثنائية مع الدول المشاركة على هامش القمة.

وتأسست منظمة الدول الثمانى للتعاون الاقتصادي في عام 1997 بهدف تحسين التعاون بين بلدان تمتد من جنوب شرق آسيا إلى أفريقيا.