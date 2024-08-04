في مطار بيروت مسافرون يستعجلون مغادرة لبنان على وقع التصعيد

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في مطار بيروت، صفوف من المسافرين أمام ألواح مواعيد الرحلات المغادرة والقادمة، وصفوف أخرى أمام أكشاك الأمن العام… مع تزايد المخاوف من تصعيد بين إسرائيل وحزب الله، سارع كثيرون الى مغادرة البلد الصغير.

بين هؤلاء اللبنانية جويل صفير التي اضطرت أن تقطع عطلتها الصيفية في الوطن الأمّ لتعود إلى فرنسا حيث تقطن وتعمل، مع إلغاء وتأجيل شركات طيران رحلاتها من وإلى بيروت.

من قاعة المغادرة في مطار بيروت تقول صفير الأحد لوكالة فرانس برس “أنا ذاهبة إلى فرنسا، لأن لدي عمل هناك، وليست هناك طائرات. طائرتي ألغيت وأرغمت على أن أحجز بطاقة سفر اليوم لأتمكّن من العودة”.

وتضيف وقد بدت على وجهها ملامح الحزن “لست سعيدة بالمغادرة، كنت أودّ أن أكمل الصيف في لبنان ثم أعود إلى العمل، لكنني أوجزت زيارتي حتى أتمكّن من إيجاد رحلة”.

ودعت دول غربية وعربية عدة كان آخرها فرنسا، رعاياها إلى مغادرة لبنان، على وقع فصل جديد من فصول التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، والذي بلغ ذروته بعد عشرة أشهر من تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين الطرفين.

وجاء التصعيد الأخير بعد اغتيال إسرائيل القيادي في حزب الله فؤاد شكر بضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتلى ذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت أيضا الى إسرائيل. وتوعّدت إيران وحلفائها بالردّ على الاغتيالين.

ويخشى المغادرون إغلاق المطار في حال حصول ردّ ثم ردّ على الردّ. كما يخشون اتسّاع العمليات العسكرية المحصورة الى حدّ بعيد منذ قرابة عشرة أشهر في الجنوب اللبناني.

– “إيجاد أماكن على الطائرات صعب” –

وفتح حزب الله جبهة في جنوب لبنان مع إسرائيل “إسنادا” لحركة حماس في حربها المتواصلة مع الجيش الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية.

في المطار، تظهر ألواح قاعة المغادرة مواعيد الرحلات المتوقعة، منها ما هو إلى اسطنبول، وأخرى إلى عمان أو القاهرة…

كما بالنسبة لجويل، يخيّم شبح الحرب على العطلة الصيفية للكثير من اللبنانيين المهاجرين في الخارج للعمل أو الدراسة، ويستفيدون من فسحة الصيف لزيارة عائلاتهم وأصدقائهم في كلّ عام.

وألغت شركات طيران عدة رحلاتها إلى بيروت، ومن بينها شركة لوفتهانزا الألمانية حتى 12 آب/أغسطس. كما مدّدت الخطوط الجوية الفرنسية وشركة ترانسافيا تعليق الرحلات حتى الثلاثاء، وستقطع الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها اعتبارا من الاثنين. وستلغي شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الليلية الى بيروت موقتا.

وقالت مديرة مكتب سفر قرب بيروت غريتا مكرزل لوكالة فرانس برس “مع إلغاء الرحلات وارتفاع نسبة التوتر، سارع كثيرون الى تسبيق مواعيد رحلاتهم. منذ أيام أتلقى سيلا من الاتصالات من زبائن يريدون المغادرة خوفا من أن يعلقوا في لبنان”.

وأضافت “إيجاد أماكن على الطائرات صعب جدا بسبب إلغاء رحلات وكثرة الطلب خصوصا الى الدول الأوروبية. نجحت في تدبير عدد منهم”.

وتشير الى أن هذا الأمر “ينعكس سلبا على القطاع أيضا لاننا نخسر أموالا، فقد كان هناك عدد كبير من اللبنانيين القادمين الى لبنان للعطلة ألغوا حجوزاتهم”.

في المطار، تقول سيرين حكيم (22 عاما) إنها أمضت عشرين يوما في لبنان، مضيفة “كان يفترض أن أغادر بالأمس، لكن رحلتي أرجئت… ينبغي أن أعود لأن لدي عمل”.

– “غصبا عنّا” –

وداعات وعناقات قبل أن يترك مرافقو المسافرين أحباءهم. وتقول سيدة خلال الوداع “نغادر غصبا عنّا، لا برضانا”.

أمام قاعة الوصول، عدد قليل من الناس ينتظر القادمين، خلافاً لما يشهده عادة مطار بيروت من اكتظاظ في موسم الصيف.

وأسفر التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة عن مقتل 545 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 352 مقاتلاً من حزب الله و115 مدنيا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

في الجانب الإسرائيلي، قُتل 22 عسكرياً و24 مدنياً، بحسب السلطات الإسرائيلية.

في العام 2006، قصفت إسرائيل مطار بيروت خلال حرب مدمرة خاضتها مع حزب الله فأغلق لأكثر من شهر بيت تموز/يوليو وآب/أغسطس.

على طريق المطار الواقع في منطقة نفوذ لحزب الله اللبناني، يمكن رؤية لوحة عملاقة عليها صور اسماعيل هنية وفؤاد شكر والقيادي الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في العام 2020 في ضربة أميركية في بغداد، مع عبارة “إنّا لمنتقمون”.

وكأن الأحزان في لبنان سيل لا ينتهي.

على بعد بضعة كيلومترات من هنا، في وسط العاصمة، بدأ لبنانيون يتجمّعون الأحد بحزن لإحياء الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذي دمّر أحياء واسعة من العاصمة وقتل قرابة 220 شخصا، ولم يحدّد التحقيق فيه حتى الآن أي مسؤولية، ما يثير غضب شريحة واسعة من اللبنانيين.

ستر-لو/رض