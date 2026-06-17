قادة مجموعة السبع يشيدون بـ”تحوّل” في موقف ترامب بشأن أوكرانيا

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أشاد قادة دول مجموعة السبع الأربعاء بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، في ظلّ مؤشرات إلى تحوّل في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشدّدا حيال موسكو.

انصبّ تركيز الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام لقادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، على التفاهم الذي توصل إليه ترامب مع إيران، وعلى الجهود الرامية للضغط على روسيا لدفعها إلى إرساء سلام مع أوكرانيا من خلال تشديد العقوبات.

وخلافا لقمة العام الماضي حين غادر ترامب مبكرا، اتفق القادة على بيان ختامي يتناول قضايا جيوسياسية رئيسية، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس “لقد كان العمل شاقا، لكنه يستحق العناء”، واعتبر أن صدور البيان الختامي يعد “نجاحا”.

إضافة إلى تعزيز إمداد أوكرانيا بمعدات الدفاع الجوي بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الحرب التي شنتها روسيا، اتفق القادة على “تكثيف الضغط على اقتصاد الحرب الروسي” من خلال تشديد العقوبات، بما في ذلك على عائدات موسكو من الوقود الأحفوري، وفق ما جاء في البيان.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”تغيير جوهري في النهج الأميركي” تجاه أوكرانيا، ولفت إلى أن ترامب أدرك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مكترث بالسلام.

وقال ماكرون “إن الرئيس ترامب، على غرارنا جميعا، أقرّ ببساطة بأنه لا توجد اليوم أي رغبة جادة لدى روسيا في مناقشة السلام”.

من جهته، أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى “تغيّر في نبرة” واشنطن بشأن أوكرانيا.

خلال القمة التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تبنّى ترامب موقفا أكثر تشددا تجاه موسكو، قائلا إن على روسيا السعي إلى إبرام اتفاق، مبديا نفاد صبره مع التنديد بارتفاع حصيلة القتلى والجرحى لدى الجانبين.

كما اتفق قادة مجموعة السبع على منح تراخيص للشركات الموجودة في أوكرانيا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي.

– أمن الفضاء الرقمي –

على الصعيد الرقمي، دفعت دول أوروبية باتّجاه تعزيز تدابير حماية القصّر، في خطوة تثير استياء الولايات المتحدة.

ففي اليوم الثالث والأخير من القمة على ضفاف بحيرة ليمان (بحيرة جنيف)، شارك في غداء عمل على هامش القمة كل من سام ألتمان رئيس أوبن إيه آي، وداريو أموديي المدير التنفيذي لأنثروبيك، وديميس هسابيس مؤسس مختبر غوغل ديب مايند، وآرثر مينش من شركة ميسترال إيه آي الأوروبية المنافسة.

ودعا قادة مجموعة السبع في بيان مشترك شركات التكنولوجيا إلى “تطوير وتطبيق تقنيات وأنظمة تضمن تجارب آمنة ومحمية ومناسبة للفئة العمرية”.

ودعا ماكرون إلى “تنظيم أفضل” للذكاء الاصطناعي، محذرا من خطر “انعدام التعاون بين الديموقراطيات”.

وكان ترامب محور الاهتمام طوال فترة إقامته في القمة المنعقدة في منتجع إيفيان الواقع على ضفاف البحيرة.

وأعرب مسؤولون فرنسيون عن سرورهم ببقاء الرئيس الأميركي المتقلّب المزاج طوال مدة الحدث وتوقيعه البيان الختامي لمجموعة السبع.

في بادرة لافتة، دعا ماكرون ترامب إلى مأدبة عشاء في قصر فرساي قرب باريس بعد اختتام القمة عصر الأربعاء.

وقال ترامب الثلاثاء إنه قبِل دعوة نظيره الفرنسي إلى العشاء هذا الأسبوع في قصر فرساي في ختام قمة مجموعة السبع، لأن هذا الصرح التاريخي الذي كان يقيم فيه الملك لويس الرابع عشر “يختصر الحكاية كلّها”.

وماكرون الرازح تحت وطأة ضغوط لإثبات عدم تملّقه لترامب، قال بالفعل إن العشاء في فرساي لن يكون “فاخرا”.

مع ذلك، دعي عشرات الضيوف إلى العشاء الذي سيسبقه حفل موسيقي ويعقبه عرض للألعاب النارية، على أن يغادر ترامب بعدها إلى الولايات المتحدة.

وشدّد ترامب على أن الاتفاق بشأن إيران هو مجرد مذكرة تفاهم، وقال إنه مستعد لاستئناف العمل العسكري إذا لم تف طهران بالتزاماتها.

وقال على هامش القمة إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “إذا لم يحسنوا (الإيرانيون) التصرف، فسوف نعود مباشرة إلى إلقاء القنابل على رؤوسهم (…) لأنهم أساؤوا التصرف طوال 47 عاما”.

وعلى رغم ترؤّس ماكرون القمة، أصرّ ترامب الأربعاء على تقديم نفسه صاحب اليد العليا، بقوله “أنا الزعيم” على مسمع القادة الآخرين أثناء دخوله إلى الجلسة الصباحية في اليوم الختامي للقمة.

دت-فل/ع ش-ود/ب ق