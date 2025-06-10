قتيلان في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس في شمال الضفة الغربية

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قتل فلسطينيان بنيران اسرائيلية مع تنفيذ قوات الدولة العبرية عملية عسكرية واسعة النطاق في محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش.

وقال الجيش إنه أطلق النار و”قضى” على فلسطينيين حاولا سرقة سلاح أحد جنوده خلال عملية “لمكافحة الارهاب”.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت “باستشهاد الشاب نضال مهدي أحمد عميرة (40 عاما) والشاب خالد مهدي أحمد عميرة (35 عاما) برصاص الاحتلال في نابلس”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الشابين شقيقان.

وأظهرت لقطات لـ”ا ف ب تي في” جثتين على الأرض في البلدة القديمة في نابلس، بينما تحرك حولهما عدد من الجنود الاسرائيليين المدججين بسلاحهم.

وكان صحافيون في فرانس برس أفادوا في وقت سابق عن بدء القوات الاسرائيلية عملية عسكرية واسعة النطاق في نابلس.

وبعيد منتصف الليل (21,00 ت غ مساء الاثنين)، اقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة نابلس، بحسب مراسل فرانس برس الذي أفاد بأن القوات الإسرائيلية فرضت قبل العملية حظر تجوال أعلن عنه عبر مكبرات الصوت.

والثلاثاء، دخل جنود إسرائيليون إلى المتاجر لتفتيشها واعتقلوا العديد من الأشخاص. وتركزت العمليات العسكرية في البلدة القديمة، وفق المراسل نفسه.

وبدت البلدة القديمة التي عادة ما تعج بالحركة والمتسوقين، شبه خالية وأغلقت معظم متاجرها أبوابها.

وعلى مقربة من الساحة الكبيرة في وسط المدينة تجمع شبان وفتية لحرق الإطارات ورشق المركبات العسكرية بالحجارة، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع من العربات العسكرية المصفحة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع عشرات الجرحى، معظمهم بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع، إلى جانب عدد من الإصابات المختلفة بشظايا رصاص أو الاعتداء بالضرب وغيرها.

وأشار الى التعامل مع حالات إخلاء “من داخل البلدة القديمة نتيجة قيام قوات الاحتلال بتحويل منازلهم ثكنة عسكرية”.

تقع نابلس في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وكانت هدفا رئيسيا لعملية “السور الحديدي” منذ أن أطلقتها الدولة العبرية في 21 كانون الثاني/يناير معلنة أنها تستهدف عناصر في فصائل فلسطينية.

شهدت البلدة القديمة في نابلس عدة عمليات اقتحام ودهم إسرائيلية، لا سيما خلال عاميّ 2022-2023 في إطار عمليات استهدفت بشكل رئيسي مجموعة “عرين الأسود” وهي مجموعة من الشبان المقاتلين والمتهمين بالمشاركة في هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

في عام 2002، اجتاحت القوات الإسرائيلية نابلس ضمن عملية أسمتها إسرائيل “السور الواقي” خلال الانتفاضة الثانية.

بعد عامين من الأكثر دموية، انفجرت أعمال العنف في الضفة مع اندلاع حرب غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

قُتل على الأقل 938 فلسطينيًا، بينهم مقاتلون وكثير من المدنيين، على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، حسب بيانات السلطة الفلسطينية.

وفي الفترة نفسها، قُتل وفق بيانات رسمية إسرائيلية ما لا يقل عن 35إسرائيليا، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال غارات عسكرية إسرائيلية.

بور-ستر/كرب/لمى-كام/