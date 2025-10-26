The Swiss voice in the world since 1935
قتيل وتسعة جرحى على الأقلّ في حريق في حقل نفطي بجنوب العراق

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قُتل شخص وأصيب ما لا يقلّ عن تسعة آخرين الأحد في حريق جرّاء تسرّب في إحدى منظومات الغاز في حقل نفطي بجنوب العراق، بحسب حصيلة أولية أعلنتها السلطات.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان “في الساعة 09,15 من صباح اليوم الأحد (06,15 ت غ)… حصل حادث تسرّب في إحدى منظومات الغاز في مستودع زبير 1” في محافظة البصرة بجنوب العراق، “وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق”.

من جهتها، لفتت دائرة صحة البصرة إلى تسجيل وفاة واحدة وإصابة تسعة أشخاص آخرين بينهم امرأة بجروح متفاوتة بين طفيفة وحروق واختناق، في حصيلة أولية.

وأكّدت وزارة النفط العراقية الأحد أنه “تمّت السيطرة على منطقة الحريق بشكل جزئي، فيما لا تزال الجهود مستمرة لغرض الإطفاء الكامل”.

وغالبا ما لا يتمّ التزام معايير السلامة في العراق الذي يعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل. ويعاني البلد كذلك  بنى تحتية متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدّي مرارا إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

وقضى 61 شخصا في 17 تموز/يوليو في حريق مركز تجاري بعد أيام من افتتاحه في مدينة الكوت في محافظة واسط بشرق البلاد.

كبج/ب ق

