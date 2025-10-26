قتيل وتسعة جرحى على الأقلّ في حريق في حقل نفطي بجنوب العراق

قُتل شخص وأصيب ما لا يقلّ عن تسعة آخرين الأحد في حريق جرّاء تسرّب في إحدى منظومات الغاز في حقل نفطي بجنوب العراق، بحسب حصيلة أولية أعلنتها السلطات.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان “في الساعة 09,15 من صباح اليوم الأحد (06,15 ت غ)… حصل حادث تسرّب في إحدى منظومات الغاز في مستودع زبير 1” في محافظة البصرة بجنوب العراق، “وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، مما أسفر عن حريق”.

من جهتها، لفتت دائرة صحة البصرة إلى تسجيل وفاة واحدة وإصابة تسعة أشخاص آخرين بينهم امرأة بجروح متفاوتة بين طفيفة وحروق واختناق، في حصيلة أولية.

وأكّدت وزارة النفط العراقية الأحد أنه “تمّت السيطرة على منطقة الحريق بشكل جزئي، فيما لا تزال الجهود مستمرة لغرض الإطفاء الكامل”.

وغالبا ما لا يتمّ التزام معايير السلامة في العراق الذي يعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل. ويعاني البلد كذلك بنى تحتية متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدّي مرارا إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

وقضى 61 شخصا في 17 تموز/يوليو في حريق مركز تجاري بعد أيام من افتتاحه في مدينة الكوت في محافظة واسط بشرق البلاد.

