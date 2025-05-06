قناة تابعة للحوثيين: إسرائيل تهاجم العاصمة اليمنية صنعاء

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(رويترز) – ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي أن إسرائيل هاجمت العاصمة اليمنية صنعاء يوم الثلاثاء وأفاد شهود عيان بوقوع أربع غارات شنها الجيش الإسرائيلي بعد أوامر إخلاء لسكان المنطقة المحيطة بالمطار الرئيسي.

ويأتي الهجوم بعد يوم من ضربة إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة اليمني ردا على صاروخ أطلقته جماعة الحوثي سقط بالقرب من المطار الرئيسي في إسرائيل.

ويتصاعد التوتر بين إسرائيل والحوثيين في اليمن مع استمرار الجماعة المتحالفة مع إيران في شن هجمات ردا على توسيع إسرائيل نطاق عملياتها في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي “عدم إخلاء المنطقة يعرض حياتكم للخطر”. ونشر خريطة للمنطقة المحيطة بالمطار.

ونفذت إسرائيل ضربات في محيط ميناء الحديدة اليمني أمس الاثنين وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إنها تسببت في مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون بالقرب من مطار بن جوريون الإسرائيلي، مما دفع شركات طيران أوروبية وأمريكية لإلغاء رحلاتها إلى تل أبيب لعدة أيام.

ويطلق الحوثيون النار على إسرائيل ويستهدفون حركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين.