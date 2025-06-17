كالاس: أعضاء الاتحاد الأوروبي يتفقون على ضرورة التهدئة في الشرق الأوسط

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بروكسل (رويترز) – أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الثلاثاء على ضرورة التهدئة العاجلة في الشرق الأوسط حيث تتبادل إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ منذ يوم الجمعة.

كما شددت كالاس على ضرورة ألا تطور طهران قنبلة نووية.

وقالت للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي “اتفقنا جميعا على الحاجة الملحة للتهدئة، وعلى أنه لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، وأن الدبلوماسية هي الحل لمنع ذلك، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بدوره”.

وأضافت “لا يمكننا التساهل مع إيران التي تسرع برنامجها النووي”.