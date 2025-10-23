كاليفورنيا تنشر الحرس الوطني لتوزيع مساعدات غذائية مع استمرار الشلل المالي

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الأربعاء، نشر الحرس الوطني لتوزيع مساعدات غذائية بعدما تزايد الطلب عليها في الأيام الأخيرة بسبب الشلل المالي المستمر في الولايات المتحدة والذي يؤثر بشكل خاص على أفقر الأُسر.

ولم يتقاضَ مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين في جميع أنحاء البلاد رواتبهم جراء الإغلاق الحكومي، نتيجة للخلاف بين الأغلبية الجمهورية التي ينتمي إليها الرئيس دونالد ترامب ومعارضيه الديموقراطيين، وتمسّك مختلف الأطراف بمواقفهم في الكونغرس بشأن التصويت على الموازنة.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، الديموقراطي غافين نيوسوم، إنّ “فشل ترامب ليس نظريا، فهو ينتزع الخبز حرفيا من أفواه الناس”، معلنا نشر الحرس الوطني في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة.

وأضاف نيوسوم الذي يعدّ أحد أبرز المرشحين الديموقراطيين المحتملين للانتخابات الرئاسية للعام 2028، أنّ “ملايين الأميركيين يعتمدون على المساعدات الغذائية لإطعام أسرهم”.

ومن المتوقع أن تنتهي في الأيام المقبلة المساعدات المقدمة لبعض أفقر الأُسر في الولايات المتحدة، وخصوصا عبر برنامج كوبونات الطعام (SNAP)، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن أنهاء الإغلاق الحكومي.

وبدأ الإغلاق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عندما فشل الجمهوريون والديموقراطيون في الاتفاق على خطة إنفاق موقتة تحافظ على التمويل الحكومي.

ومنذ ذلك الحين، أجبر مئات الآلاف من الموظفين المدنيين على أخذ إجازات غير مدفوعة.

وتقضي مهمّة عناصر الحرس الوطني، وهم من احتياطيي الجيش، بالتدخّل في أوقات الكوارث الطبيعية، لكن يجوز أيضا إرسالهم للقتال في الخارج.

وفي الأشهر الأخيرة، أثار دونالد ترامب غضب خصومه بإرسال الحرس الوطني إلى المدن التي يقودها ديموقراطيون، على الرغم من معارضة السلطات المحلية لذلك، كما حصل في لوس انجليس وواشنطن.

ونشر ترامب الآلاف من عناصر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجليس في حزيران/يونيو بهدف مساعدة الشرطة في حملتها لاحتواء احتجاجات واضطرابات أثارتها حملته ضد الهجرة غير النظامية.

