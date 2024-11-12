كبرى شركات الطيران الفرنسية تؤكد عدم تأثرها بإضراب للمضيفين الخميس

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توقعت شركات الطيران الفرنسية الرئيسية عدم حصول أي اضطرابات كبيرة في جداول رحلاتها الخميس، رغم دعوة نقابات المضيفين الجويين إلى الإضراب، على ما أعلن مديرون في هذه الشركات الثلاثاء.

وقال نائب المدير العام والأمين العام لمجموعة “اير فرانس – كيه إل إم” ألكسندر بواسي خلال مؤتمر صحافي للاتحاد الوطني للطيران والوظائف المرتبطة به “نتوقع أن ننجح في نقل جميع العملاء” الذين يخططون للسفر، في موقف منسجم مع شركات الطيران الفرنسية الأخرى “اير كاراييب” و”فرنش بي” و”كورسير”.

وأوضح رئيس “كورسير” باسكال دو إيزاغير، وهو أيضا الرئيس الحالي للاتحاد الذي يضم الجهات العاملة في قطاع الطيران الفرنسي “بالنسبة لشركة كورسير، لا نتوقع أي اضطرابات بسبب هذا الإضراب”.

دعت منظمات عدة تمثل الموظفين في قطاع الطيران، بما في ذلك الاتحاد الوطني لطياري الخطوط، أعضاءها إلى التعبئة الخميس للاحتجاج على خطة الحكومة لزيادة ضريبة النقل بمقدار مليار يورو في مشروع قانون المالية لعام 2025.

وأعلنت نقابات عدة في القطاع أنها تدعو “جميع الموظفين في قطاع الطيران للحضور وإظهار عدم موافقتهم على هذه الضرائب القاتلة على الوظائف أمام الجمعية الوطنية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر”.

واعتبروا أن هذا المشروع يشكل هجوما غير مسبوق على قطاع الطيران في فرنسا ووظائفه وقدرته التنافسية واستدامته.

وافق النواب الذين يدرسون مشروع ميزانية 2025، الجمعة على زيادة الضرائب على النقل الجوي التي اقترحتها الحكومة، مع تحديد مدتها بعام واحد واستثناء المناطق الفرنسية ما وراء البحار وجزيرة كورسيكا من هذا النظام.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة الضرائب على النقل الجوي بمقدار مليار يورو مع دخوله حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2025.

تك/جك/ص ك