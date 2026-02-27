كتائب حزب الله العراقية تدعو مقاتليها للاستعداد لإمكان وقوع “حرب طويلة” في المنطقة

afp_tickers

3دقائق

دعت كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران مقاتليها للاستعداد لإمكان وقوع حرب طويلة في حال أقدمت الولايات المتحدة على ضرب الجمهورية الإسلامية، بحسب ما جاء في بيان.

وحذر البيان الصادر ليل الخميس الولايات المتحدة من “خسائر جسيمة” في حال بدأت حربا في المنطقة، فيما قال قيادي في فصيل مسلح لوكالة فرانس برس “احتمال مشاركتنا في أي مواجهة قادمة أمر وارد بقوة”.

وجاء في بيان كتائب حزب الله “في خضم التهديدات الأميركية والتحشيد العسكري الذي يُنذر بتصعيد خطير في المنطقة، نشدد على ضرورة أن يستعد المجاهدون كافة لخوض حرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد”.

وقال القيادي لوكالة فرانس برس “نعتبر إيران عمقا استراتيجيا لنا ، ونرى أن المساس بهذا العمق يهددنا بشكل مباشر”.

ولم تتدخل الفصائل العسكرية العراقية المدعومة من طهران في الحرب التي استمرت 12 يوما في حزيران/يونيو الماضي بين إسرائيل وإيران.

لكن القيادي قال إن الفصائل ستكون هذه المرة أقل تحفظا في حال اندلعت الحرب، خصوصا وأن الضربات الأميركية قد لا تكون محدودة بل قد تهدف لإسقاط نظام الحُكم في إيران.

وخلال الحرب التي استمرت نحو سنتين في قطاع غزة، نفذت فصائل مدعومة من إيران هجمات ضد قوات أميركية في المنطقة، إلى جانب محاولات لاستهداف إسرائيل فشل معظمها.

ومع تصاعد الضغوط الأميركية والداخلية توقفت هذه الهجمات، في حين تصاعد الضغط على هذه الفصائل لنزع سلاحها.

وتُعد هذه الفصائل المدعومة من إيران جزءا مما يُعرف بـ”محور المقاومة” الذي يضم أيضا حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال مصدر في حزب الله لوكالة فرانس برس قبل أيام إن الحزب لن يتدخل في حال كانت الضربات الأميركية لإيران محدودة، محذرا في المقابل من “خط أحمر” يتمثل في استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

يأتي ذلك فيما تنشر الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط، ملوّحة بضرب إيران في حال تعثر المفاوضات الجارية حاليا.

رح-اك/خلص/لين