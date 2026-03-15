كوريا الجنوبية “تدرس” الدعوة الموجهة من ترامب لإرسال سفن لضمان أمن مضيق هرمز

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس الأحد إن سيول “تدرس عن كثب” الطلب الذي وجهه إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين دول أخرى لإرسال سفن لمضيق هرمز بهدف ضمان أمن ناقلات النفط في الخليج.

وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس “نتابع عن كثب تصريحات الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس الأمر بعناية بالتشاور الوثيق مع الولايات المتحدة”.

وكتب الرئيس الأميركي السبت على حسابه في شبكة “تروث سوشال” الاجتماعية “نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى… الى إرسال سفن الى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس”، في إشارة إلى إيران.

وكان ترامب أشار في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن البحرية الأميركية ستبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي “قريبا جدا”.

وفي معرض تأكيده على أهمية أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة، صرّح المسؤول الكوري الجنوبي بأن سيول “تدرس وتُجري بحثا دقيقا لمختلف التدابير… لضمان أمن طرق نقل الطاقة”.

وقد فرضت كوريا الجنوبية، التي تعتمد بصورة كبيرة على واردات الطاقة خصوصا تلك التي تعبر مضيق هرمز، سقفا لأسعار الوقود لتخفيف الضغط على إمداداتها من الطاقة خلال الحرب في إيران، وهو أول إجراء من نوعه منذ عام 1997.

كجك/جك/ع ش

