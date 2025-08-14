The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

كوريا الشمالية تنفي إزالة مكبّرات الصوت الدعائية من الحدود مع كوريا الجنوبية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

نفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي الخميس التقارير الصادرة عن الجيش الكوري الجنوبي والتي أفادت بأنّ بيونغ يانغ أزالت مكبّرات الصوت الدعائية من حدودها مع الجنوب، رافضة أي إشارة إلى حدوث انفراجة مع سيول.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم يو جونغ قولها “لم نقم أبدا بإزالة مكبّرات الصوت المثبّتة في منطقة الحدود ونحن لسنا على استعداد لإزالتها”. 

وتنتشر مكبّرات الصوت على الحدود بين الكوريتين، حيث تبث سيول أغاني البوب الكورية ونشرات الأخبار إلى الشمال، بينما تصدر بيونغ يانغ أصواتا صاخبة.

وتعهّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الذي تولّى السلطة مطلع حزيران/يونيو، التواصل مع بيونغ يانغ مؤكدا أنّ “السلام أفضل من الحرب، مهما كان الثمن”. 

وفي الخامس من آب/أغسطس، أعلنت سيول بدء إزالة مكبرات الصوت كـ”إجراء عملي لتخفيف التواترات مع الشمال”. وبعد أيام، أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنّ الجيش الكوري الشمالي بدأ يفعل الشيء نفسه.

غير أنّ كيم يو جونغ نفت في بيانها الخميس أي خطوة من هذا القبيل.

وقالت “أخيرا، حاولت جمهورية كوريا تضليل الرأي العام من خلال الادعاء بأنّ +إجراءات حسن النية+ و+سياسة الاسترضاء+ تلقى صدى، وأحدث تصوّرا بأنّ العلاقات بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وجمهورية كوريا تستعيد عافيتها”.

وأضافت “لقد أوضحنا في العديد من المناسبات أننا لا نرغب في تحسين العلاقات مع جمهورية كوريا… وسيتم ترسيخ هذا الموقف والرأي النهائي في دستورنا في المستقبل”.

ولا تزال الدولتان في حالة حرب من الناحية الفنية، بعدما انتهت الحرب الكورية التي استمرّت من العام 1950 إلى العام 1953 بهدنة وليس معاهدة سلام.

وقد دفع بثّ الدعاية عبر مكبرات الصوت، وهو تكتيك يعود تاريخه إلى الحرب الكورية، بيونغ يانغ إلى التهديد بشنّ ضربات مدفعية على وحدات مكبرات الصوت في كوريا الجنوبية.

اكب/ناش/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
10 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية