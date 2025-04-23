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كينشاسا وحركة إم23 المتمردة تبديان في بيان مشترك رغبتهما بـ”وقف لإطلاق النار”

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أصدرت حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية وحركة إم23 المتمردة التي يقاتل عناصرها القوات الحكومية في شرق البلاد، بيانا مشتركا مهما الأربعاء أعربتا فيه عن رغبتهما في التوصل إلى “وقف لإطلاق النار”.

وصدر البيان عقب محادثات جرت بوساطة قطرية ووصفها الجانبان بأنها كانت “صريحة وبنّاءة” وقد جاء فيه أنّ الطرفين “اتفقا على العمل من أجل التوصّل إلى هدنة”.

والبيان الذي بثّه التلفزيون الحكومي الكونغولي ونشره كذلك متحدّث باسم الحركة المتمردة لم يوضح ما إذا كان الطرفان يقصدان بهذا الإعلان أنّهما يعتزمان الالتزام فورا بهذه الهدنة وإبرامها في الحال أم أنّ ما صدر عنهما مجرد إعلان نوايا.

وجاء في البيان أنّه “بعد مناقشات صريحة وبنّاءة، اتّفق ممثلو جمهورية الكونغو الديموقراطية وتحالف القوى من أجل التغيير/حركة إم23 على العمل نحو التوصل إلى هدنة”.

وأبدى الطرفان رغبتهما بالتوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية، مؤكدين عزمهما على احترامه “فورا” و”طوال مدة المحادثات وحتى اختتامها”.

ومنذ 2021، أقرّت أكثر من 10 اتفاقات هدنة في شرق الكونغو الديموقراطية الغني بالموارد الطبيعية والذي يشهد نزاعات منذ فترة طويلة. وحتى الساعة باءت بالفشل كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

كل/بم/ود

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية