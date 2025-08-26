The Swiss voice in the world since 1935
لإمارات تعتمد أول دواء فموي لعلاج التصلب المتعدد التقدمي الثانوي غير الانتكاسي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت مؤسسة “الإمارات للدواء” اعتماد عقار “تولبروتينيب”، أول دواء فموي من نوعه عالميا لعلاج التصلب المتعدد التقدمي الثانوي غير الانتكاسي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

واعتُمد العقار بناء على دراسة علمية أُجريت بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، إذ يُعد “تولبروتينيب” العلاج الوحيد الذي يستهدف بشكل مباشر تراكم الإعاقة بغض النظر عن الانتكاسات، وفق ما أوضحت “وام”، 

وتم تطوير هذا العلاج كمثبط فموي يستهدف خلايا مناعية محددة داخل الجهاز العصبي المركزي يُعتقد أنها تلعب دورا رئيسيا في تقدم المرض.

