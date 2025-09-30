The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

لاغارد تقول إن منطقة اليورو تصمد أمام رسوم ترامب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الثلاثاء إن الرسوم الجمركية الأميركية لم تؤثر على منطقة اليورو بالقدر الذي كان يُخشى، لكنها حذّرت من مخاطر جديدة قد تلوح في الأفق في عالم يسوده الغموض.

 وأوروبا، التي تسجل فائضا كبيرا في تجارة السلع مع الولايات المتحدة، كانت من الأهداف الرئيسية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على حد سواء.

وأبرم الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو اتفاقا إطارا يحدد الرسوم الجمركية على غالبية الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 15 %، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالفترة التي سبقت عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لكنها أقل من المستويات المرتفعة جدا التي هدّد بها الرئيس الأميركي في بعض الأحيان. 

وقالت لاغارد في خطاب في هلسنكي إن أوروبا كانت في 2025 في “الجانب المتلقي” من “استخدام التجارة كأداة لممارسة النفوذ”. 

وأضافت أن كثرا افترضوا أن الرسوم الأميركية الإضافية “ستسبب صدمة سلبية كبيرة لاقتصاد منطقة اليورو”. لكن هذه “الافتراضات لم تتحقق”.

وأشارت لاغارد إلى عدة أسباب لذلك منها أن الرد كان محدودا ما سمح بتفادي  حدوث خلل كبير في سلاسل التوريد، فيما وفّر ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار بسبب المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية الأميركية دعما إضافيا.

وأضافت أن حالة الغموض المحيطة بالسياسات التجارية أثّرت على النمو والاستثمار بشكل أقل من المتوقع. 

ويعود ذلك لأسباب منها اتفاق تموز/يوليو المبرم مع ترامب واتخاذ الحكومات الأوروبية إجراءات لتعزيز النمو مثل التعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي. 

لكنها حذّرت من أنه في ظل الأجواء الحالية “ستظل الصدمات التجارية والجيوسياسية الجديدة سمة ثابتة في بيئتنا”. 

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة أكدت أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال في “وضع جيد” بعد الانخفاضات الأخيرة في التضخم، مع تلاشي صدمة سنوات الحرب في أوكرانيا ومشكلات سلاسل التوريد بعد جائحة كوفيد-19. 

واستقر التضخم في منطقة اليورو حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في الأشهر الأخيرة. 

وبعد خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المرتفعة، أبقى البنك المركزي على معدلاته خلال اجتماعيه الماضيين، ولا يتوقع معظم المحللين أي تغيير في وقت قريب.

سر/غد/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية