لافروف: توافق بين روسيا وإيران بشأن البرنامج النووي

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موسكو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف والمسؤولين الإيرانيين توافقت وجهات نظرهم حيال القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني خلال محادثات في طهران يوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن لافروف ناقش قضايا عديدة مع الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وجاء في البيان “توافقت الآراء بشأن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني”.

روسيا هي أحد الموقعين على الاتفاق النووي لعام 2015 إلى جانب الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وبموجبه رفعت عقوبات مفروضة على إيران مقابل كبح أنشطتها النووية.

وصرح لافروف في وقت سابق بأن موسكو على يقين بأن التدابير الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بحل قضايا البرنامج النووي الإيراني.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير احتياجات الاستخدام النووي لأغراض سلمية على الرغم من ضغوط الأمم المتحدة لوقفها.

وأخبر جروسي رويترز أن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم بمعدل مرتفع يبلغ نحو سبعة كيلوجرامات شهريا إلى درجة نقاء 60 بالمئة رغم تباطؤ وتيرة تخصيب اليورانيوم قليلا منذ نهاية العام الماضي.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، لكن لم تقدم أي دولة أخرى على تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى دون إنتاج أسلحة.

وعبر جروسي عن رغبته في زيارة طهران الشهر المقبل لأول مرة منذ عام.

وتوطدت العلاقات بين روسيا وإيران في السنوات الماضية إذ دعمت طهران موسكو في حملتها العسكرية في أوكرانيا. ووقع الجانبان اتفاقية شراكة استراتيجية في يناير كانون الثاني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف ناقش خلال زيارته مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك سوريا ولبنان وأفغانستان والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن لافروف توجه لاحقا إلى قطر.