لافروف: خطة ترامب بشأن قيام دولة فلسطينية غامضة للغاية

موسكو (رويترز) – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تقتصر على قطاع غزة وتتسم بغموض شديد فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية.

وأردف يقول لصحفيين من دول عربية “لاحظنا أن خطة دونالد ترامب للسلام لا تتناول إلا قطاع غزة، إنها تتحدث عن دولة (فلسطينية)، لكن في العموم نوعا ما”.

وأضاف “من الضروري توضيح هذه الأمور، بما يشمل تحديد ما سيحدث في الضفة الغربية”.

وهذا هو أوضح بيان حتى الآن تقول فيه روسيا إنها لا ترى خطة ترامب مفصلة وشاملة بما يكفي، لكن لافروف قال أيضا إن روسيا تأمل في تنفيذ جميع الاتفاقات التي توصلت إليها إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بموجب الخطة.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا مستعدة لدعم جهود السلام من خلال اتصالاتها بجميع الأطراف في المنطقة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)