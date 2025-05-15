لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أيار/مايو

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أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية الخميس تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 25 أيار/مايو على الأقل، في ظل مواصلة المتمردين الحوثيين في اليمن، تبني إطلاق صواريخ نحو الدولة العبرية.

وقالت لوفتهانزا في بيان إن قرار تمديد تعليق الرحلات اتُخذ “بسبب الوضع الراهن”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت المجموعة التي تضم شركات “يورو وينغز” والخطوط الجوية السويسرية والنمسوية و”بروكسل إيرلاينز”، قد علّقت رحلاتها إلى تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في محيط مطار بن غوريون في الرابع من أيار/مايو.

ومددت الشركة التعليق مرات عدة.

وسقط الصاروخ قرب موقف للسيارات في المطار الدولي، بعدما فشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه. وأسفر ذلك عن إصابة ستة أشخاص بجروح.

ةنفّذ الحوثيون هجمات متكررة على إسرائيل وعلى الملاحة في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، عقب اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مرتين هذا الأسبوع اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران. وأكد المتمردون أن الصواريخ كانت تستهدف مطار بن غوريون.

جسك/غد/كام