لوفتهانزا تنوي معاودة رحلاتها إلى تل أبيب في 23 حزيران/يونيو بعد تعليقها مطلع أيار/مايو

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أعلنت مجموعة لوفتهانزا، أكبر ناقل جوي في أوروبا، الجمعة أنها تنوي معاودة رحلاتها إلى تل أبيب في 23 حزيران/يونيو بعد تعليقها مطلع أيار/مايو مع تصاعد حدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت المجموعة في بيان مقتضب “يستند هذا القرار إلى تحليل معمق للأمن واتخذ بالتنسيق مع السلطات المختصة. وهو يشمل الرحلات التي تسيّرها شركات لوفتهانزا وأوستريان وسويس وبراسلز إيرلاينز ويوروينغز وإيتا ولوفتهانزا كارغو”.

وأضافت “لأسباب عملاتية ستستأنف الشركات الجوية المختلفة رحلاتها تدريجا”.

وعلى غرار شركات جوية أخرى عدلت لوفتهانزا مرارا برنامج رحلاتها منذ بدء الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الب/غ ر/الح